Легенда ЦСКА объяснил, почему Соболева не позвали в сборную России

"У нападающего бывают такие моменты: можешь долго не забивать, а потом тебя "прорывает" и ты начинаешь забивать почти в каждой игре. Единицы могут забивать стабильно — это настоящие бомбардиры. А так — где-то не везет, где-то партнеры не помогли, где-то ты сам не реализовал момент. Плюс нервозность: выходишь, у тебя не идет игра, болельщики давят. Поэтому давайте дождемся конца сезона, а потом уже будем делать выводы. Раньше он получал шансы, но не всегда ими пользовался. Сейчас у него пошел прорыв — дай бог, чтобы продолжал забивать и приносил пользу клубу. Если будет стабильно отличаться, думаю, тренер сборной обратит на него внимание", - отметил Масалитин.