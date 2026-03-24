Легенда ЦСКА объяснил, почему Соболева не позвали в сборную России
2026-03-24T17:37:00+03:00
Масалитин: у игрока "Зенита" Соболева прорыв, но надо дождаться стабильности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев результативен в последних матчах, но делать окончательные выводы о его форме рано, необходимо дождаться стабильности, заявил РИА Новости чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Валерий Масалитин.
Соболев
отметился голом в матче 22-го тура РПЛ
против московского "Динамо
", забив четвертый гол в пяти последних матчах. Нападающий не получил приглашения в сборную России
на матчи против команд Никарагуа
и Мали
.
"Это решение Валерия Карпина
. Он главный тренер, он видит футболистов, знает их возможности. Наверно, когда формировался состав, Соболев еще не был так результативен", - сказал Масалитин
.
"У нападающего бывают такие моменты: можешь долго не забивать, а потом тебя "прорывает" и ты начинаешь забивать почти в каждой игре. Единицы могут забивать стабильно — это настоящие бомбардиры. А так — где-то не везет, где-то партнеры не помогли, где-то ты сам не реализовал момент. Плюс нервозность: выходишь, у тебя не идет игра, болельщики давят. Поэтому давайте дождемся конца сезона, а потом уже будем делать выводы. Раньше он получал шансы, но не всегда ими пользовался. Сейчас у него пошел прорыв — дай бог, чтобы продолжал забивать и приносил пользу клубу. Если будет стабильно отличаться, думаю, тренер сборной обратит на него внимание", - отметил Масалитин.