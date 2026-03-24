Легенда ЦСКА объяснил, почему Соболева не позвали в сборную России - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
17:37 24.03.2026 (обновлено: 17:45 24.03.2026)
Легенда ЦСКА объяснил, почему Соболева не позвали в сборную России
Футбол, Спорт, СССР, Россия, Никарагуа, Валерий Масалитин, Валерий Карпин, Александр Соболев, Зенит, Динамо Москва, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
Масалитин: у игрока "Зенита" Соболева прорыв, но надо дождаться стабильности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев результативен в последних матчах, но делать окончательные выводы о его форме рано, необходимо дождаться стабильности, заявил РИА Новости чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Валерий Масалитин.
Соболев отметился голом в матче 22-го тура РПЛ против московского "Динамо", забив четвертый гол в пяти последних матчах. Нападающий не получил приглашения в сборную России на матчи против команд Никарагуа и Мали.
"Это решение Валерия Карпина. Он главный тренер, он видит футболистов, знает их возможности. Наверно, когда формировался состав, Соболев еще не был так результативен", - сказал Масалитин.
"У нападающего бывают такие моменты: можешь долго не забивать, а потом тебя "прорывает" и ты начинаешь забивать почти в каждой игре. Единицы могут забивать стабильно — это настоящие бомбардиры. А так — где-то не везет, где-то партнеры не помогли, где-то ты сам не реализовал момент. Плюс нервозность: выходишь, у тебя не идет игра, болельщики давят. Поэтому давайте дождемся конца сезона, а потом уже будем делать выводы. Раньше он получал шансы, но не всегда ими пользовался. Сейчас у него пошел прорыв — дай бог, чтобы продолжал забивать и приносил пользу клубу. Если будет стабильно отличаться, думаю, тренер сборной обратит на него внимание", - отметил Масалитин.
Защитник ЦСКА Мойзес - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
"В "Зените" такое невозможно": Дивеев поделился мнением о скандале в ЦСКА
22 марта, 19:48
 
