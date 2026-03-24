Минсельхоз приостановил экспорт аммиачной селитры
11:36 24.03.2026 (обновлено: 12:54 24.03.2026)
Минсельхоз приостановил экспорт аммиачной селитры
Минсельхоз приостановил экспорт аммиачной селитры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ в Орликовом переулке в Москве
Здание министерства сельского хозяйства РФ в Орликовом переулке в Москве
Здание министерства сельского хозяйства РФ в Орликовом переулке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минсельхоз для обеспечения российских аграриев востребованными видами удобрений приостановил экспорт аммиачной селитры из России с 21 марта по 21 апреля текущего года, сообщило министерство.
«
"В целях приоритетного обеспечения российских аграриев востребованными видами удобрений приостановлено действие выданных и выдаваемых лицензий на экспорт аммиачной селитры. Мера будет действовать в период с 21 марта по 21 апреля 2026 года. Исключение составляют поставки, осуществляемые в рамках межправительственных соглашений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничение введено на основании решения оперштаба Минсельхоза по осуществлению контроля за поставками азотных удобрений сельхозтоваропроизводителям и порядком их исполнения.
"В условиях роста экспортного спроса на азотные удобрения приостановка их поставок за рубеж позволит в приоритетном порядке удовлетворять потребности внутреннего рынка в период весенних полевых работ и обеспечить их бесперебойное проведение", - пояснили в ведомстве.
Кризис на Ближнем Востоке и почти полная остановка судоходства в Ормузском проливе затронули рынок удобрений - через этот пролив проходит около трети мировой торговли такой продукцией. На этом фоне обострился спрос на удобрения от других поставщиков, включая российские - на Россию приходится около пятой части всего мирового экспорта удобрений.
