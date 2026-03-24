Отец Секача рассказал о вербовке его сына телефонными мошенниками
Телефонные мошенники больше месяца запугивали и вербовали на преступление футболиста Даниила Секача, запрещая ему общаться с родными, рассказал РИА Новости отец
2026-03-24T01:11:00+03:00
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Телефонные мошенники больше месяца запугивали и вербовали на преступление футболиста Даниила Секача, запрещая ему общаться с родными, рассказал РИА Новости отец спортсмена Дмитрий.
По словам мужчины, у него с сыном всегда были доверительные отношения: они созванивались ежедневно по несколько раз. При этом, со слов Дмитрия, сын никогда ничего не скрывал от него и всегда был жизнерадостным.
"А с середины февраля он начал или очень коротко отвечать на сообщения, или вообще не отвечал. Они (мошенники - ред.) ему запрещали общаться (с родными - ред.)", - рассказал отец футболиста.
По словам собеседника агентства, в один из дней сын вообще не звонил сам, а звонки отца сбрасывал. Однако мужчина не придал этому особого значения, потому что в тот период его младшая дочь находилась в реанимации.
В понедельник Тушинский районный суд арестовал игрока футбольного клуба "Урал-2
" Даниила Секача по обвинению в убийстве 48-летней женщины на северо-западе Москвы
. В деле также фигурируют девушка, которая привезла по указанию телефонных мошенников Секачу болгарку, и несовершеннолетний курьер, они тоже арестованы. Кроме того, в субботу были задержаны еще двое курьеров, работавших на телефонных мошенников
Как рассказывали в прокуратуре, по словам футболиста, ему позвонила неизвестная девушка, которая под предлогом поиска посылки узнала у него персональные данные, после чего ему пришло сообщение о взломе личного кабинета на портале "Госуслуги", а также номер телефона, по которому "необходимо" позвонить.
Надзорное ведомство сообщало, что неизвестные шантажировали молодого человека.