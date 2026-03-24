Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
01:11 24.03.2026
Отец Секача рассказал о вербовке его сына телефонными мошенниками
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081169224_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_757176615afbf4d41a220ae2ee409b6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Футбол, Москва, Урал-2
Отец Секача рассказал о вербовке его сына телефонными мошенниками

Отец Секача заявил, что его сына завербовали телефонные мошенники

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДаниил Секач в здании Тушинского суда
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Даниил Секач в здании Тушинского суда. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Телефонные мошенники больше месяца запугивали и вербовали на преступление футболиста Даниила Секача, запрещая ему общаться с родными, рассказал РИА Новости отец спортсмена Дмитрий.
По словам мужчины, у него с сыном всегда были доверительные отношения: они созванивались ежедневно по несколько раз. При этом, со слов Дмитрия, сын никогда ничего не скрывал от него и всегда был жизнерадостным.
Даниил Секач в здании Тушинского суда
Мама футболиста Секача рассказала, как его могли обмануть мошенники
Вчера, 23:44
"А с середины февраля он начал или очень коротко отвечать на сообщения, или вообще не отвечал. Они (мошенники - ред.) ему запрещали общаться (с родными - ред.)", - рассказал отец футболиста.
По словам собеседника агентства, в один из дней сын вообще не звонил сам, а звонки отца сбрасывал. Однако мужчина не придал этому особого значения, потому что в тот период его младшая дочь находилась в реанимации.
В понедельник Тушинский районный суд арестовал игрока футбольного клуба "Урал-2" Даниила Секача по обвинению в убийстве 48-летней женщины на северо-западе Москвы. В деле также фигурируют девушка, которая привезла по указанию телефонных мошенников Секачу болгарку, и несовершеннолетний курьер, они тоже арестованы. Кроме того, в субботу были задержаны еще двое курьеров, работавших на телефонных мошенников
Как рассказывали в прокуратуре, по словам футболиста, ему позвонила неизвестная девушка, которая под предлогом поиска посылки узнала у него персональные данные, после чего ему пришло сообщение о взломе личного кабинета на портале "Госуслуги", а также номер телефона, по которому "необходимо" позвонить.
Надзорное ведомство сообщало, что неизвестные шантажировали молодого человека.
Футболист екатеринбургского Урала Даниил Секач
Президент "Урала" прокомментировал задержание Секача
16 марта, 13:41
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Черундоло
    Д. Медведев
    647
    065
  • Теннис
    Завершен
    М. Чилич
    А. Зверев
    274
    656
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала