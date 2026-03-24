Россия готова к совместной работе по ситуации вокруг Ирана, заявил Шойгу

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия готова к совместной работе с Вьетнамом и другими странами Глобального Юга и Востока по преодолению последствий авантюры США и Израиля против Ирана, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.