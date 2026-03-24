16:50 24.03.2026
МГУ сохранил лидерство в рейтинге медиаактивности российских вузов
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Лидерами рейтинга российских вузов по медиаактивности за 2025 год стали Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Пермский Политех и Московский авиационный институт. Из первой тройки выбыли Высшая школа экономики и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, они заняли четвертое и пятое место, соответственно.
Лидеры интегрального рейтинга эффективности коммуникаций вузов, подготовленного системой анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics и проектом "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня" на основе комплексного исследования по итогам 2025 года, были представлены на площадке международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.
Интегральный рейтинг — это система ранжирования, основанная на совокупных результатах рейтинга вовлеченности аудитории на собственных ресурсах, рейтинга представленности в научно-популярных изданиях и рейтинга представленности в СМИ и соцмедиа. Исследование позволяет комплексно оценить эффективность коммуникаций с ключевыми целевыми аудиториями вуза: абитуриентами, студентами, ведомствами, представителями бизнеса-сообщества и индустрий экономики, а также СМИ. В исследование вошли 614 головных вузов всех регионов РФ, форм собственности и ведомственной подчиненности.
Это уже третий интегральный годовой рейтинг вузов. Такой объем данных дает возможность каждому университету проанализировать эффективность своих внешних коммуникаций в динамике и в разных разрезах: например, оценить коммуникации для разных целевых аудиторий или посмотреть, с кем вуз реально конкурирует за абитуриентов в своем регионе, сообщил директор по стратегическим коммуникациям компании Brand Analytics Василий Черный.
"Главная ценность рейтинга – это не позиция в нем университета, а набор понятных открытых данных, который доступен для анализа по истечении трех лет проекта и был доступен в любое время. Каждый из 614 вузов, входящих в проект, имел возможность использовать эти данные для обновления своей коммуникационной стратегии. В этом мы с партнерами из "Социального навигатора" видели миссию нашего совместного проекта. А также в том, чтобы рассказать университетам о возможностях аналитики соцмедиа и системы Brand Analytics, которые могут помогать вузам проводить успешные приемные компании, совершенствовать свой образовательный продукт, привлекая к себе сильных абитуриентов. Надеемся, что у нас все получилось", — рассказал он.
© РИА Новости / Виталий БелоусовДиректор по стратегическим коммуникациям компании Brand Analytics Василий Черный
Рейтинг составляется за календарный год, а динамика позиции в рейтинге определяется по отношению к предыдущему году. Суммарный индекс вуза рассчитывается как сумма приведенных к 100-балльной шкале значений суммарного индекса для всех рейтингов за год: рейтинга информационной открытости, рейтинга присутствия в научно-популярных СМИ, рейтинга авторитетности.
Абсолютными лидерами интегрального рейтинга 2025 года стали Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Пермский Политех, Московский авиационный институт, Высшая школа экономики и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.
В рейтинге представленности в научно-популярных СМИ в 2025 году одним из лидеров стал Московский физико-технический институт, а в рейтинге представленности в СМИ и соцмедиа в 2025 году места в тройке лидеров заняли Высшая школа экономики и Президентская академия (РАНХиГС), сообщила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
"Важно отметить, что растет количество университетов, которые выходят в публичное пространство. Еще в 2024 году медиалидерство в отдельном регионе часто определялось одним университетом. К примеру, Уральский федеральный университет один поднимал рейтинг практически всей Свердловской области. Но в 2025 году ситуация начала меняться. Количество игроков становится больше, идет внутренняя перестройка медиатрендов и медиактивности", — рассказала Наталья Тюрина.
Интегральный рейтинг и методика исследования доступны на сайте Brand Analytics.
 
