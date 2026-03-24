Отец Секача рассказал о первом разговоре с сыном после его задержания

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Отец футболиста Даниила Секача рассказал РИА Новости, что смог поговорить по телефону с сыном после задержания, но недолго, примерно 20 секунд.

"После задержания адвокат Дани добился того, чтобы мы смогли с ним созвониться. Нам удалось поговорить всего секунд 10-20, он сказал мне: "Пап, привет, со мной всё нормально." И всё, больше мы не смогли поговорить", - сказал Дмитрий Секач.

Он добавил, что сейчас его сын находится в изоляторе временного содержания, связи с ним нет.

"Даня у нас сильный, он держится. Мы верим, что сможем помочь нашему сыну", - рассказал Дмитрий.

В понедельник Тушинский районный суд арестовал игрока футбольного клуба " Урал-2 " Даниила Секача по обвинению в убийстве 48-летней женщины на северо-западе Москвы . В деле также фигурируют девушка, которая привезла по указанию телефонных мошенников Секачу болгарку, и несовершеннолетний курьер, они тоже арестованы.

Как рассказывали в прокуратуре, по словам футболиста, ему позвонила неизвестная девушка, которая под предлогом поиска посылки узнала у него персональные данные, после чего ему пришло сообщение о взломе личного кабинета на портале "Госуслуги", а также номер телефона, по которому "необходимо" позвонить.