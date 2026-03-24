Тренер "Локомотива" назвал Радулова лучшим игроком в матче со "Спартаком"

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер ярославского "Локомотива" Боб Хартли высоко оценил влияние форварда Александра Радулова на команду, а также назвал его лучшим игроком матча против московского "Спартака" в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Мы одержали хорошую победу. Знали, что "Спартак" будет стараться играть в быстрый хоккей, они использовали свои моменты в первом периоде. Однако мы не запаниковали, забили важные голы. Это было ключевым моментом, который помог нам доминировать во втором периоде", - добавил Хартли.