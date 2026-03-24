23:18 24.03.2026 (обновлено: 23:20 24.03.2026)
Тренер "Локомотива" назвал Радулова лучшим игроком в матче со "Спартаком"
Тренер "Локомотива" Хартли: Радулов в матче со "Спартаком" был лучшим игроком

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер ярославского "Локомотива" Боб Хартли высоко оценил влияние форварда Александра Радулова на команду, а также назвал его лучшим игроком матча против московского "Спартака" в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Локомотив" во вторник обыграл "Спартак" в Ярославле в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (5:3). Радулов отметился голом и передачей.
24 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Локомотив
5 : 3
Спартак Москва
18:04 • Александр Радулов
(Егор Сурин, Георгий Иванов)
19:57 • Георгий Иванов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
06:02 • Рихард Паник
(Алексей Береглазов, Байрон Фроуз)
11:20 • Мартин Гернат
(Алексей Береглазов, Байрон Фроуз)
Никита Кирьянов
08:10 • Демид Мансуров
(Даниил Орлов, Александр Беляев)
10:55 • Даниил Гутик
(Павел Порядин, Иван Морозов)
03:21 • Герман Рубцов
(Егор Филин)
"Радулов - настоящий боец. Еще когда он играл в лиге Квебека, я наблюдал за ним, да и во время работы в НХЛ видел, насколько он заряжен на борьбу. Однако пока я не поработал с ним лично, то даже не представлял, насколько он боец. В свои 39 лет он остается настоящим лидером, отдает всего себя команде. В матче со "Спартаком" он был лучшим", - сказал Хартли.
По ходу матча "Локомотив" уступал "Спартаку" со счетом 0:2, но до конца первого периода успел восстановить равновесие.
"Мы одержали хорошую победу. Знали, что "Спартак" будет стараться играть в быстрый хоккей, они использовали свои моменты в первом периоде. Однако мы не запаниковали, забили важные голы. Это было ключевым моментом, который помог нам доминировать во втором периоде", - добавил Хартли.
Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Жамнов просил игроков "Спартака" не реагировать на провокации Радулова
Вчера, 23:16
 
