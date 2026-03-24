В Петербурге женщину отправили в колонию за порно с собственными детьми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге на 20 лет отправил в колонию общего режима женщину за сексуальное насилие и порно со своими детьми, сообщает объединенная пресс-служба судов.

По данным пресс-службы, Мария П. признана виновной в совершении преступлений по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), пунктам "а","б", "в", "г" части 2 статьи 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних).

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в ИК (исправительной колонии - рег.) общего режима с запретом работать с детьми на 11 лет. Гражданские иски удовлетворены судом на сумму 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что процесс проходил в закрытом режиме.

В мае суд арестовал Александра Авербуха и Марию Пекину. Следствие полагало, что фигуранты совершили действия сексуального характера в отношении своих детей - мальчика и девочки, не достигших 12-летнего возраста.