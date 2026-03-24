"Победа" в мае запустит рейсы из Нальчика в Петербург

НАЛЬЧИК, 24 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Победа" с 23 мая запустит рейсы из Нальчика в Санкт-Петербург, они будут выполняться три раза в неделю, сообщили в минтрансе Кабардино-Балкарии.

В минтрансе региона уточнили, что рейсы будут выполняться с 23 мая три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям, время вылета из Санкт-Петербурга - 10.00 мск, из Нальчика - 14.30 мск.