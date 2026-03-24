Новый глава Министерства внутренней безопасности США принял присягу
Генпрокурор США Пэм Бонди привела к присяге Маркуэйна Маллина в качестве нового главы министерства внутренней безопасности (МВБ) после его утверждения сенатом... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T22:14:00+03:00
Новый глава Министерства внутренней безопасности США принял присягу
Генпрокурор США Бонди привела к присяге нового главу МВБ Маркуэйна Маллина
ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди привела к присяге Маркуэйна Маллина в качестве нового главы министерства внутренней безопасности (МВБ) после его утверждения сенатом на фоне продолжающегося частичного шатдауна в ведомстве.
Ранее сенат утвердил сенатора-республиканца Маллина на пост министра внутренней безопасности. В ходе голосования кандидатуру поддержали 54 законодателя, против выступили 45.
Его предшественница Кристи Ноэм лишилась должности на фоне гибели двух протестующих против рейдов антимигрантской полиции в Миннесоте. Офицер службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE) 7 января смертельно ранил женщину, которая отказалась выйти из машины и, по утверждению правоохранителей, пыталась задавить сотрудника службы, при этом 24 января застрелили еще одного протестующего, у которого офицеры пограничного патруля нашли оружие.
Отставка Ноэм стала первым для нынешнего срока американского президента Дональда Трампа
увольнением министра его второй администрации.
Частичный шатдаун МВБ продолжается уже почти 40 день. Работа ведомства была приостановлена 14 февраля 2026 года из-за бюджетных разногласий в конгрессе по вопросам иммиграционной политики, что уже привело к хаосу в американских аэропортах на пунктах предполетного контроля пассажиров из-за увольнений сотрудников.