Новый глава Министерства внутренней безопасности США принял присягу

ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди привела к присяге Маркуэйна Маллина в качестве нового главы министерства внутренней безопасности (МВБ) после его утверждения сенатом на фоне продолжающегося частичного шатдауна в ведомстве.

Ранее сенат утвердил сенатора-республиканца Маллина на пост министра внутренней безопасности. В ходе голосования кандидатуру поддержали 54 законодателя, против выступили 45.

Его предшественница Кристи Ноэм лишилась должности на фоне гибели двух протестующих против рейдов антимигрантской полиции в Миннесоте. Офицер службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE) 7 января смертельно ранил женщину, которая отказалась выйти из машины и, по утверждению правоохранителей, пыталась задавить сотрудника службы, при этом 24 января застрелили еще одного протестующего, у которого офицеры пограничного патруля нашли оружие.

Отставка Ноэм стала первым для нынешнего срока американского президента Дональда Трампа увольнением министра его второй администрации.