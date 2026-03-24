10:35 24.03.2026 (обновлено: 10:50 24.03.2026)
Последний этап Кубка Содружества отменили из-за отсутствия снега
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Последний, шестой этап Кубка Содружества по биатлону отменили из-за отсутствия снега, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).
Соревнования должны были пройти с 30 марта по 6 апреля в Мурманске.
"В связи с ранней оттепелью трасса не соответствует требованиям безопасности. Ранее по той же причине был отменен традиционный Мурманский лыжный марафон", - говорится в заявлении.
Итоги Кубка Содружества сезона-2025/26 будут подведены по пяти проведенным этапам. Обладателями главных трофеев стали Эдуард Латыпов и Кристина Резцова.
Латыпов за 12 из 14 гонок набрал 1206 баллов, вторым стал белорус Антон Смольский (1188), третьим - Кирилл Бажин (1178). Резцова заработала 1257 баллов, следом в тройке расположились Наталия Шевченко (1256) и Виктория Сливко (1151).
