01:16 24.03.2026
В России разработали лекарство от сильных приступов мигрени
Российские ученые разработали новый препарат для купирования мигрени, который может не только снять очень сильные приступы, но и снизить риск серьезных...
россия
южный федеральный университет
Россия, Южный федеральный университет
В России разработали лекарство от сильных приступов мигрени

ВОЛГОГРАД, 24 мар - РИА Новости. Российские ученые разработали новый препарат для купирования мигрени, который может не только снять очень сильные приступы, но и снизить риск серьезных осложнений, в том числе инсульта, сообщил РИА Новости один из разработчиков лекарства, профессор кафедры фармакологии и биоинформатики Волгоградского государственного медицинского университета Дмитрий Яковлев.
По словам исследователя, учеными создана новая молекула с антисеротониновым механизмом действия, нацеленная на рецептор 5-HT2A — один из ключевых элементов развития мигренозного приступа. Это принципиально новый препарат, не имеющий аналогов.
"В отличие от существующих препаратов, например, группы триптанов, эффективность которых наблюдается не более чем у 65-75% пациентов с мигренью, новая разработка может расширить возможности терапии и значительно повысить долю пациентов, получающих облегчение. Кроме противомигренозного эффекта, у препарата выявлены дополнительные свойства: антиагрегантное действие (снижение риска тромбообразования) и противотревожный эффект", - сообщил Яковлев.
Как отметил Яковлев, именно свойство препарата разжижать кровь может снизить вероятность осложнений приступа мигрени, самое серьезное из которых – инсульт. Также он считает, что препарат может быть перспективен не только для купирования приступов, но и для профилактики их возникновения при хронической форме заболевания, однако это требует дополнительного подтверждения в клинических исследованиях.
Как сообщил Яковлев, работа над препаратом велась более 10 лет при участии ученых Южного федерального университета и Волгоградского государственного медицинского университета. На данный момент препарат прошел полный цикл доклинических испытаний и показал благоприятное соотношение эффективности и безопасности. То есть можно сказать, что в терапевтических дозах, в которых он работает и проявляет свои эффекты, он практически свободен от побочных эффектов, отметил ученый.
"Следующим этапом станут клинические испытания с участием пациентов. Для их проведения необходимы инвестиции и партнеры из фармацевтической отрасли", - говорит профессор.
