13:00 24.03.2026 (обновлено: 13:01 24.03.2026)
Тарпищев рассказал, почему Медведева лихорадило на турнире в Майами
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости, Андрей Симоненко. Российского теннисиста Даниила Медведева на турнире серии "Мастерс" в Майами лихорадило из-за нервной усталости, он не смог восстановиться после предыдущего турнира в Индиан-Уэллсе, считает президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
В понедельник Медведев, посеянный на турнире в Майами под девятым номером, уступил в матче третьего раунда 18-й ракетке соревнований аргентинцу Франсиско Черундоло – 0:6, 6:4, 5:7. На предыдущем турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса и дошел до финала, где уступил второму номеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Miami Open
23 марта 2026 • начало в 19:10
Завершен
Франциско Черундоло
2 : 16:04:67:5
Даниил Медведев
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Я не случайно говорил, что если первые два круга у Медведева в Майами получатся проходящими, то он успеет восстановиться после Индиан-Уэллса, и дальше будет все нормально. Но щадящего режима не получилось. И в первом матче Даниила в Майами было три сета, длинный тай-брейк. И с Черундоло получился тяжелый матч. Но лихорадило Медведева не из-за физической, а из-за нервной усталости. Два турнира подряд на таком уровне играть сложно", - сказал Тарпищев РИА Новости.
"Мы не зря обсуждали системность, которая у Медведева должна быть в выборе турниров, - добавил президент ФТР. - Требуется индивидуальный портрет того, что он может и что не может. После турнира, где Даниил играл в финале, лучшего турнира за долгое время, выступать на таком же уровне, когда нервная система еще не восстановилась, очень сложно. Для этого надо быть в сверхформе. А у Медведева такого нет".
