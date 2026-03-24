Тарпищев рассказал, почему Медведева лихорадило на турнире в Майами

В понедельник Медведев, посеянный на турнире в Майами под девятым номером, уступил в матче третьего раунда 18-й ракетке соревнований аргентинцу Франсиско Черундоло – 0:6, 6:4, 5:7. На предыдущем турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса и дошел до финала, где уступил второму номеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру.

"Я не случайно говорил, что если первые два круга у Медведева в Майами получатся проходящими, то он успеет восстановиться после Индиан-Уэллса, и дальше будет все нормально. Но щадящего режима не получилось. И в первом матче Даниила в Майами было три сета, длинный тай-брейк. И с Черундоло получился тяжелый матч. Но лихорадило Медведева не из-за физической, а из-за нервной усталости. Два турнира подряд на таком уровне играть сложно", - сказал Тарпищев РИА Новости.