Янчук оценил игру Медведева на турнире в Майами

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский теннисист Даниил Медведев на турнире серии "Мастерс" в Майами не смог продемонстрировать агрессивной игры, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.
В понедельник Медведев, посеянный на турнире в Майами под девятым номером, уступил в матче третьего раунда 18-й ракетке соревнований аргентинцу Франсиско Черундоло – 0:6, 6:4, 5:7.
"Даниилу в принципе не хватает скорости ударов, хотя разводит он хорошо и надежность у него есть. Но этого мало, нужно забивать. Соперник Медведева играл острее. Возможно, сказалось и то, что для аргентинца корт в Майами был привычнее. В целом концовка матча получилась равной, Медведев мог и выиграть. Но не сложилось", - сказал Янчук.
На предыдущем турнире серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе Медведев дошел до финала. "Медведев – возрастной игрок, и два турнира такого уровня подряд ему играть трудно, особенно в жаркую погоду при большой влажности. Когда есть некоторая усталость, это сказывается и на точности, и на выносливости. Сейчас Даниилу нужна относительная пауза, чтобы потом выйти на более высокий уровень", - отметил тренер.
В понедельник свой матч четвертого круга на турнире категории WTA 1000 в Майами проиграла восьмая сеяная россиянка Мирра Андреева. Она уступила канадке Виктории Мбоко (10) – 6:7 (4:7), 6:4, 0:6.
"Мирра раньше выигрывала много матчей за счет психологического преимущества. Юная, играет без оглядки, никого и ничего не боится. Проиграет – не страшно. Многие робели против нее. А сейчас с ней уже играют на равных и хорошо на нее настраиваются. И в стиле игры Андреевой тоже не хватает активности, остроты. Многие мячи она отыгрывает резаными ударами или кручеными полусвечками. В то время как лучшие в мире – Арина Соболенко, Ига Швентек – мощно бьют, бьют и бьют. И всех забивают. Так что Мирре, чтобы подниматься выше, надо радикально добавлять агрессивности", - заключил Янчук.
