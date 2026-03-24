"Не мой день": Медведев прокомментировал вылет с "Мастерса" в Майами - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
10:10 24.03.2026 (обновлено: 10:17 24.03.2026)
"Не мой день": Медведев прокомментировал вылет с "Мастерса" в Майами
Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не чувствовал игру в матче турнира серии "Мастерс" против аргентинца Франсиско Черундоло. РИА Новости Спорт, 24.03.2026
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не чувствовал игру в матче турнира серии "Мастерс" против аргентинца Франсиско Черундоло.
В понедельник Медведев проиграл Черундоло (0:6, 6:4, 5:7) в третьем круге "Мастерса" в Майами.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Miami Open
23 марта 2026 • начало в 19:10
Завершен
Франциско Черундоло
2 : 16:04:67:5
Даниил Медведев
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Совершенно не мой день, ничего не чувствовал, как и в первом матче. Может быть, здесь условия не подходят некоторым игрокам, потому что я не первый. По телевизору смотрел, такое уже было с несколькими игроками. Думаешь: "Почему он не попадает в корт? Игрок-то хороший". Вот примерно то же самое чувство было. Чудом смог вернуться в матч, чуть-чуть лучше заиграть, но все равно ошибки были из ниоткуда. Боролся, как мог, может, неправильно по тактике или по ударам, но пытался выиграть. В такие дни сложно побеждать, сегодня не получилось", - приводит слова Медведева Telegram-канал "Больше!"
"Думаю, усталость тут ни при чем. Я за свою карьеру много играл турниров подряд, и никаких травм не было. Не чувствовал, чтобы ноги или голова устали. Просто здесь оба матча на центральном корте не получились. В обоих матчах в конце было чуть лучше, чем в начале. Тяжело говорить про его уровень, потому что я играл ужасно. Он отличный игрок, много победил топ-игроков", - добавил он.
