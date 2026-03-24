Матвиенко призвала российские театры не гнаться за дешевым "хайпом"

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи с театральными деятелями. 24 марта 2026

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Необходимо сохранять уникальное наследие и высокий авторитет российских театров и не гнаться за дешевым сиюминутным "хайпом", жертвуя качеством постановок, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Безусловно, нужно сохранять наше уникальное творческое наследие и высокий авторитет отечественных театров в глазах зрителей – не гнаться за дешёвым сиюминутным "хайпом", жертвуя качеством спектаклей", - сказала она в ходе встречи с деятелями театрального искусства.

Председатель Совфеда подчеркнула, что такая позиция разделяется профессиональным театральным сообществом, прежде всего, Союзом театральных деятелей, который готов активнее участвовать в обсуждении репертуарной политики, кадровых назначений, награждений и так далее.