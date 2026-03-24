Матвиенко призвала российские театры не гнаться за дешевым "хайпом"
Необходимо сохранять уникальное наследие и высокий авторитет российских театров и не гнаться за дешевым сиюминутным "хайпом", жертвуя качеством постановок,... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T15:50:00+03:00
Матвиенко призвала театры не гнаться за дешевым хайпом в ущерб качеству
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Необходимо сохранять уникальное наследие и высокий авторитет российских театров и не гнаться за дешевым сиюминутным "хайпом", жертвуя качеством постановок, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Безусловно, нужно сохранять наше уникальное творческое наследие и высокий авторитет отечественных театров в глазах зрителей – не гнаться за дешёвым сиюминутным "хайпом", жертвуя качеством спектаклей", - сказала она в ходе встречи с деятелями театрального искусства.
Председатель Совфеда
подчеркнула, что такая позиция разделяется профессиональным театральным сообществом, прежде всего, Союзом театральных деятелей, который готов активнее участвовать в обсуждении репертуарной политики, кадровых назначений, награждений и так далее.
"Считаю такой подход вполне оправданным. Сегодня Союз театральных деятелей приобрёл новый вес благодаря своей активной позиции, активной работе и авторитету его председателя Владимира Львовича Машкова и сопредседателя Валерия Абисаловича Гергиева. И к голосу Союза, конечно, нужно всегда прислушиваться", - резюмировала парламентарий.