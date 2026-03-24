Российского борца признали чемпионом мира после отстранения соперника

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российский борец вольного стиля Магомед Магомаев признан чемпионом мира 2024 года в весовой категории до 79 кг после дисквалификации его соперника грузина Автандила Кенчадзе за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Магомаев изначально стал серебряным призером чемпионата мира по вольной борьбе, который проходил в Тиране с 28 по 31 октября 2024 года. Он уступил Кенчадзе в финальной схватке со счетом 4:13. 4 марта 2026 года Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило о двадцатимесячной дисквалификации Кенчадзе после того, как в двух его пробах, взятых во время турнира в Тиране, а также во время чемпионата Грузии в январе 2025 года, был обнаружен кломифен.
«
"Объединенный мир борьбы (UWW) уведомил ФСБР о перераспределении медалей чемпионата мира 2024 года. В весовой категории до 79 кг грузинский борец Автандил Кенчадзе из-за нарушения антидопинговых правил был лишен золотой медали, и чемпионом мира признан россиянин Магомед Магомаев. Из UWW пришлют уведомление о том, когда золотая медаль будет готова, - и после этого будет утвержден протокол награждения", - говорится в сообщении ФСБР.
Вице-чемпионом мира стал иранец Мохаммад Ашгар Ноходиларими, бронзовым призером, помимо словака Ахсарбека Гулаева, стал японец Кота Такахаши.