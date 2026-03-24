С ВФЛА сняли все санкции, связанные с допингом

Как сообщила ВФЛА, во вторник World Athletics вынесла решение о том, что ВФЛА успешно выполнила все 34 особых условия и продемонстрировала соответствие требованиям международной федерации по итогам трехлетнего внешнего мониторинга деятельности организации.

"ВФЛА прошла трехлетний "карантин" в рамках программы специальных условий: выполнены все 34 стратегических условия и операционных требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры. Подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты отмечали прогресс на протяжении всего периода и поставили итоговую оценку — полное соответствие и превышение заданных стандартов", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за санкций в отношении ВФЛА.