С ВФЛА сняли все санкции, связанные с допингом
С ВФЛА сняли все санкции, связанные с допингом - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
С ВФЛА сняли все санкции, связанные с допингом
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) снял с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) санкции, связанные с... РИА Новости Спорт, 24.03.2026
2026-03-24T11:39:00+03:00
2026-03-24T11:39:00+03:00
2026-03-24T12:56:00+03:00
легкая атлетика, михаил дегтярев, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
Легкая атлетика, Михаил Дегтярев, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
С ВФЛА сняли все санкции, связанные с допингом
World Athletics сняла с ВФЛА санкции за допинг
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) снял с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) санкции, связанные с допингом, сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Как сообщила ВФЛА, во вторник World Athletics вынесла решение о том, что ВФЛА успешно выполнила все 34 особых условия и продемонстрировала соответствие требованиям международной федерации по итогам трехлетнего внешнего мониторинга деятельности организации.
"ВФЛА прошла трехлетний "карантин" в рамках программы специальных условий: выполнены все 34 стратегических условия и операционных требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры. Подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты отмечали прогресс на протяжении всего периода и поставили итоговую оценку — полное соответствие и превышение заданных стандартов", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
"Под руководством заместителя председателя Олимпийского комитета России, председателя ВФЛА Петра Фрадкова федерация демонстрирует устойчивое развитие: укреплена управленческая модель, повышена прозрачность, выросла финансовая стабильность, расширена региональная сеть и улучшены показатели антидопингового контроля", - добавил Дегтярев.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за санкций в отношении ВФЛА.