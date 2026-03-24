11:39 24.03.2026 (обновлено: 12:56 24.03.2026)
С ВФЛА сняли все санкции, связанные с допингом
С ВФЛА сняли все санкции, связанные с допингом

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) снял с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) санкции, связанные с допингом, сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Как сообщила ВФЛА, во вторник World Athletics вынесла решение о том, что ВФЛА успешно выполнила все 34 особых условия и продемонстрировала соответствие требованиям международной федерации по итогам трехлетнего внешнего мониторинга деятельности организации.
«
"ВФЛА прошла трехлетний "карантин" в рамках программы специальных условий: выполнены все 34 стратегических условия и операционных требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры. Подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты отмечали прогресс на протяжении всего периода и поставили итоговую оценку — полное соответствие и превышение заданных стандартов", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
"Под руководством заместителя председателя Олимпийского комитета России, председателя ВФЛА Петра Фрадкова федерация демонстрирует устойчивое развитие: укреплена управленческая модель, повышена прозрачность, выросла финансовая стабильность, расширена региональная сеть и улучшены показатели антидопингового контроля", - добавил Дегтярев.
Россию бойкотирует ничтожное меньшинство. Одно решение перевернет все
13 марта, 12:00
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за санкций в отношении ВФЛА.
 
