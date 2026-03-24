15:31 24.03.2026 (обновлено: 15:47 24.03.2026)
"Лед тронулся": глава НОК Белоруссии рассказал о сотрудничестве с МОК
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВиктор Лукашенко
Виктор Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виктор Лукашенко заявил, что в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК) по теме полноформатного участия белорусских атлетов в соревнованиях "лед тронулся".
"Работа в 2025 году принесла реальные плоды, лед тронулся. Часть наших представителей зимних видов спорта не просто вернулась на мировую арену, но и завоевала лицензии, представив страну на Олимпийских играх в Италии. Это сигнал к тому, чтобы еще сильнее консолидировать наши усилия на этом направлении", – приводит пресс-служба белорусского НОК слова руководителя, которые он произнес на заседании генеральной ассамблеи комитета в Минске.
Виктор Лукашенко рассказал, как отец прививал ему любовь к спорту
23 марта, 21:01
По словам Виктора Лукашенко, НОК Белоруссии продолжит программу поддержки международной деятельности для национальных федераций по олимпийским видам спорта. "Мы берем на себя оплату ежегодных взносов в международные структуры и финансирование участия наших делегатов в мировых и европейских конгрессах", - сказал глава комитета.
Он напомнил, что год назад на ассамблее НОК подводились итоги четырехлетия и была отмечена беспрецедентная сложность этого периода: от ковидных ограничений до политического давления на атлетов. Тогда была поставлена задача действовать активнее и креативнее, чтобы восстановить права белорусов и вернуть им возможность выступать под национальным флагом и с гимном.
Глава НОК подчеркнул, что комитет продолжает вести системную работу на поле спортивной дипломатии, он находится в постоянном контакте с МОК, Европейскими олимпийскими комитетами, Ассоциацией национальных олимпийских комитетов, участвуя во всех ключевых технических сессиях и вебинарах.
"Особо хочу подчеркнуть качественное изменение характера нашего взаимодействия с Международным олимпийским комитетом. Накануне Игр в Италии (зимней Олимпиады – ред.) коммуникация не просто активизировалась, она приобрела отчетливую положительную динамику. Главным итогом наших усилий стал прямой диалог с президентом МОК Кирсти Ковентри. Впервые за долгое время нам удалось провести личное обсуждение в формате видеосвязи", - напомнил Лукашенко.
Он подчеркнул, что в ходе этого общения руководство МОК признало конструктивный и стабильный характер взаимодействия. "Мы достигли принципиальной договоренности: продолжать регулярные контакты на высшем уровне и совместно вырабатывать решения по всем наиболее острым вопросам олимпийской повестки. Это подтверждает, что голос Беларуси слышен и наши аргументы принимаются во внимание", - продолжил Лукашенко.
Глава НОК также обратил внимание, что не все лидеры белорусского спорта были допущены на главные старты четырехлетия, но белорусские атлеты "сражались" на своем максимуме. " На XXV Зимних Олимпийских играх в Италии квалификационные нормативы выполнили 7 белорусских атлетов в 5 видах спорта. В условиях жесточайшей конкуренции и психологического давления еще на этапе отборочных турниров спортсмены сумели собраться, продемонстрировать характер и силу воли, сделав все от них зависящее. К большому сожалению, не все наши лидеры были допущены", - сказал Лукашенко. При этом он подчеркнул, что опыт участия в Играх позволяет сделать выводы, в каком направлении работать и двигаться дальше.
Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Лукашенко поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост главы МОК
20 марта 2025, 19:59
 
