"Лед тронулся": глава НОК Белоруссии рассказал о сотрудничестве с МОК

МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виктор Лукашенко заявил, что в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК) по теме полноформатного участия белорусских атлетов в соревнованиях "лед тронулся".

"Работа в 2025 году принесла реальные плоды, лед тронулся. Часть наших представителей зимних видов спорта не просто вернулась на мировую арену, но и завоевала лицензии, представив страну на Олимпийских играх в Италии . Это сигнал к тому, чтобы еще сильнее консолидировать наши усилия на этом направлении", – приводит пресс-служба белорусского НОК слова руководителя, которые он произнес на заседании генеральной ассамблеи комитета в Минске

По словам Виктора Лукашенко, НОК Белоруссии продолжит программу поддержки международной деятельности для национальных федераций по олимпийским видам спорта. "Мы берем на себя оплату ежегодных взносов в международные структуры и финансирование участия наших делегатов в мировых и европейских конгрессах", - сказал глава комитета.

Он напомнил, что год назад на ассамблее НОК подводились итоги четырехлетия и была отмечена беспрецедентная сложность этого периода: от ковидных ограничений до политического давления на атлетов. Тогда была поставлена задача действовать активнее и креативнее, чтобы восстановить права белорусов и вернуть им возможность выступать под национальным флагом и с гимном.

Глава НОК подчеркнул, что комитет продолжает вести системную работу на поле спортивной дипломатии, он находится в постоянном контакте с МОК , Европейскими олимпийскими комитетами, Ассоциацией национальных олимпийских комитетов, участвуя во всех ключевых технических сессиях и вебинарах.

"Особо хочу подчеркнуть качественное изменение характера нашего взаимодействия с Международным олимпийским комитетом. Накануне Игр в Италии (зимней Олимпиады – ред.) коммуникация не просто активизировалась, она приобрела отчетливую положительную динамику. Главным итогом наших усилий стал прямой диалог с президентом МОК Кирсти Ковентри . Впервые за долгое время нам удалось провести личное обсуждение в формате видеосвязи", - напомнил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в ходе этого общения руководство МОК признало конструктивный и стабильный характер взаимодействия. "Мы достигли принципиальной договоренности: продолжать регулярные контакты на высшем уровне и совместно вырабатывать решения по всем наиболее острым вопросам олимпийской повестки. Это подтверждает, что голос Беларуси слышен и наши аргументы принимаются во внимание", - продолжил Лукашенко.