Российский баскетболист системы клуба НБА продолжит карьеру в Пуэрто-Рико

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российский центровой Виктор Лахин подписал контракт с баскетбольным клубом "Кангрехерос де Сантурсе" из чемпионата Пуэрто-Рико, сообщается в аккаунте команды в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

В прошлом сезоне Лахин провел 34 матча за "Клемсон Тайгерс" в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) и в среднем набирал 11,4 очка и делал 6,4 подбора за игру. Он не был выбран на драфте НБА 2025 года.