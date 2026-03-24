Сийярто назвал естественными консультации с Россией после заседаний ЕС - РИА Новости, 24.03.2026
00:27 24.03.2026
Сийярто назвал естественными консультации с Россией после заседаний ЕС
БУДАПЕШТ, 24 мар - РИА Новости. Консультации с третьими странами, в том числе Россией, после заседаний советов глав МИД ЕС естественны и оправданы, если речь касается двусторонних отношений Венгрии с ними, на таких заседаниях не звучит ничего секретного, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Газета Washington Post ранее утверждала, что Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД РФ Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС. Центр правительственной информации Венгрии назвал это ложью и проукраинской пропагандой. Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер заявила, что ЕК обеспокоена сообщением в СМИ о том, что глава МИД Венгрии якобы передавал РФ информацию об обсуждениях на заседаниях ЕС.
"За 11,5 лет лет я, кажется, участвовал примерно в 120 заседаниях советов министров иностранных дел. И я общался с министрами иностранных дел третьих стран до и после подавляющего большинства из этих 120 заседаний. Это естественно", - сказал Сийярто, выступая в Шарваре.
Министр объяснил, что на этих заседаниях "принимается множество решений, которые влияют на отношения Венгрии со странами, не входящими в ЕС, сотрудничество с которыми имеет для Венгрии критически важное значение, например с экономической точки зрения, с точки зрения безопасности, с политической точки зрения, с точки зрения энергоснабжения", поэтому в обсуждении решений совета глав МИД "нет ничего удивительного".
"Для Венгрии Россия является важным партнером по сотрудничеству, например в сфере энергоснабжения... Я также консультируюсь с важными партнерами, такими как Турция и Израиль. Я также консультируюсь с американцами, когда на заседаниях совета в ЕС поднимается важный вопрос, затрагивающий венгерско-американское сотрудничество. Я консультируюсь со всеми нашими важными партнерами", - подчеркнул он.
По его словам, на этих заседаниях "не происходит ничего такого, о чем Politico не написало бы заранее или о чем коллеги-политики не написали бы в Twitter во время заседания, или о чем они не провели бы пресс-конференцию после".
