https://ria.ru/20260324/konsultatsii-2082516859.html
Сийярто назвал естественными консультации с Россией после заседаний ЕС
Консультации с третьими странами, в том числе Россией, после заседаний советов глав МИД ЕС естественны и оправданы, если речь касается двусторонних отношений... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T00:27:00+03:00
в мире
венгрия
россия
турция
сергей лавров
петер сийярто
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079504103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1db41975cb8d7cf5fd13146b2633bfdc.jpg
https://ria.ru/20260320/orban-2081899311.html
https://ria.ru/20260317/ukraina-2081175104.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079504103_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_091980c38d2f7d75f90a8c1d20924b10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сийярто: консультации с РФ после заседаний советов глав МИД ЕС естественны
БУДАПЕШТ, 24 мар - РИА Новости. Консультации с третьими странами, в том числе Россией, после заседаний советов глав МИД ЕС естественны и оправданы, если речь касается двусторонних отношений Венгрии с ними, на таких заседаниях не звучит ничего секретного, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Газета Washington Post ранее утверждала, что Сийярто
якобы регулярно звонит главе МИД РФ Сергею Лаврову
во время перерывов на заседаниях ЕС
. Центр правительственной информации Венгрии
назвал это ложью и проукраинской пропагандой. Представитель Еврокомиссии
Анитта Хиппер заявила, что ЕК обеспокоена сообщением в СМИ о том, что глава МИД Венгрии якобы передавал РФ
информацию об обсуждениях на заседаниях ЕС.
"За 11,5 лет лет я, кажется, участвовал примерно в 120 заседаниях советов министров иностранных дел. И я общался с министрами иностранных дел третьих стран до и после подавляющего большинства из этих 120 заседаний. Это естественно", - сказал Сийярто, выступая в Шарваре.
Министр объяснил, что на этих заседаниях "принимается множество решений, которые влияют на отношения Венгрии со странами, не входящими в ЕС, сотрудничество с которыми имеет для Венгрии критически важное значение, например с экономической точки зрения, с точки зрения безопасности, с политической точки зрения, с точки зрения энергоснабжения", поэтому в обсуждении решений совета глав МИД "нет ничего удивительного".
"Для Венгрии Россия является важным партнером по сотрудничеству, например в сфере энергоснабжения... Я также консультируюсь с важными партнерами, такими как Турция
и Израиль
. Я также консультируюсь с американцами, когда на заседаниях совета в ЕС поднимается важный вопрос, затрагивающий венгерско-американское сотрудничество. Я консультируюсь со всеми нашими важными партнерами", - подчеркнул он.
По его словам, на этих заседаниях "не происходит ничего такого, о чем Politico
не написало бы заранее или о чем коллеги-политики не написали бы в Twitter
во время заседания, или о чем они не провели бы пресс-конференцию после".