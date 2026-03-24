Сийярто назвал естественными консультации с Россией после заседаний ЕС

БУДАПЕШТ, 24 мар - РИА Новости. Консультации с третьими странами, в том числе Россией, после заседаний советов глав МИД ЕС естественны и оправданы, если речь касается двусторонних отношений Венгрии с ними, на таких заседаниях не звучит ничего секретного, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Газета Washington Post ранее утверждала, что Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД РФ Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС . Центр правительственной информации Венгрии назвал это ложью и проукраинской пропагандой. Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер заявила, что ЕК обеспокоена сообщением в СМИ о том, что глава МИД Венгрии якобы передавал РФ информацию об обсуждениях на заседаниях ЕС.

"За 11,5 лет лет я, кажется, участвовал примерно в 120 заседаниях советов министров иностранных дел. И я общался с министрами иностранных дел третьих стран до и после подавляющего большинства из этих 120 заседаний. Это естественно", - сказал Сийярто, выступая в Шарваре.

Министр объяснил, что на этих заседаниях "принимается множество решений, которые влияют на отношения Венгрии со странами, не входящими в ЕС, сотрудничество с которыми имеет для Венгрии критически важное значение, например с экономической точки зрения, с точки зрения безопасности, с политической точки зрения, с точки зрения энергоснабжения", поэтому в обсуждении решений совета глав МИД "нет ничего удивительного".

"Для Венгрии Россия является важным партнером по сотрудничеству, например в сфере энергоснабжения... Я также консультируюсь с важными партнерами, такими как Турция Израиль . Я также консультируюсь с американцами, когда на заседаниях совета в ЕС поднимается важный вопрос, затрагивающий венгерско-американское сотрудничество. Я консультируюсь со всеми нашими важными партнерами", - подчеркнул он.