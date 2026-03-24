Минское "Динамо" обыграло московское в первом матче серии плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
22:11 24.03.2026 (обновлено: 22:18 24.03.2026)
Минское "Динамо" обыграло московское в первом матче серии плей-офф КХЛ
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минское "Динамо" дома нанесло поражение московскому "Динамо" в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла во вторник в столице Белоруссии и завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. Шайбы в составе "зубров" забросили Егор Бориков (22-я минута), Даррен Диц (41) и Андрей Стась (45). У москвичей отличился Дилан Сикьюра (58).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
24 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Минск
3 : 1
Динамо Москва
01:53 • Егор Бориков
00:39 • Даррен Диц
(Вадим Шипачев, Сам Анас)
04:37 • Андрей Стась
(Вадим Шипачев, Даррен Диц)
17:14 • Дилан Сикура
(Даниил Пыленков, Семён Дер-Аргучинцев)
После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб московского "Динамо" произвел замену вратаря - вместо Владислава Подъяпольского на лед вышел Максим Моторыгин.
Матч был посвящен 35-летию Национального олимпийского комитета Белоруссии. Глава НОК Виктор Лукашенко произвел символическое вбрасывание перед началом встречи. На игре присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу минчан. Вторая игра также пройдет в столице Белоруссии 26 марта.
По итогам регулярного чемпионата минское "Динамо" заняло второе место в таблице Западной конференции, московская команда стала седьмой.
"Авангард" обыграл "Нефтехимик" в первом матче серии плей-офф КХЛ
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сибирь
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Динамо Москва
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Филадельфия
    Коламбус
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Колорадо
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Монреаль
    Каролина
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Чикаго
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Торонто
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Детройт
    Оттава
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Флорида
    Сиэтл
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Тампа-Бэй
    Миннесота
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вашингтон
    3
    0
