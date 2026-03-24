Минское "Динамо" обыграло московское в первом матче серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минское "Динамо" дома нанесло поражение московскому "Динамо" в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла во вторник в столице Белоруссии и завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. Шайбы в составе "зубров" забросили Егор Бориков (22-я минута), Даррен Диц (41) и Андрей Стась (45). У москвичей отличился Дилан Сикьюра (58).
24 марта 2026 • начало в 19:30
01:53 • Егор Бориков
00:39 • Даррен Диц
04:37 • Андрей Стась
17:14 • Дилан Сикура
(Даниил Пыленков, Семён Дер-Аргучинцев)
После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб московского "Динамо" произвел замену вратаря - вместо Владислава Подъяпольского на лед вышел Максим Моторыгин.
Матч был посвящен 35-летию Национального олимпийского комитета Белоруссии. Глава НОК Виктор Лукашенко произвел символическое вбрасывание перед началом встречи. На игре присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу минчан. Вторая игра также пройдет в столице Белоруссии 26 марта.
По итогам регулярного чемпионата минское "Динамо" заняло второе место в таблице Западной конференции, московская команда стала седьмой.