14:14 24.03.2026
В Иране назначили нового секретаря Высшего совета нацбезопасности
Секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана назначен Мохаммад-Багер Зольгадр, сообщил замглавы администрации президента Ирана по связям с... РИА Новости, 24.03.2026
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Али Шамхани, Али Лариджани, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране назначили нового секретаря Высшего совета нацбезопасности

Секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана назначили Зольгадра

CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Mohammad Bagher ZolghadrМохаммад-Багер Зольгадр
Мохаммад-Багер Зольгадр - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Mohammad Bagher Zolghadr
Мохаммад-Багер Зольгадр. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 мар - РИА Новости. Секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана назначен Мохаммад-Багер Зольгадр, сообщил замглавы администрации президента Ирана по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи.
"С учетом мнения и при согласии верховного лидера Ирана указом президента Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр был назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности", - написал Табатабаи в соцсети X.
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Иран пригрозил нанести тяжелые удары по израильским военным в Газе
Вчера, 13:20
Лариджани, на место которого пришел новый политик, погиб 17 марта в ходе конфликта США и Израиля с Ираном.
Зольгадр являлся секретарем Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана. Он также является бывшим военным - занимал командные должности в Корпусе стражей исламской революции, а также являлся заместителем начальника генштаба вооруженных сил Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.
Военнослужащий ВМС США в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
"Припасы на исходе". Иран заполучил еще один козырь
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиАли ШамханиАли ЛариджаниКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
