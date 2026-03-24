В центре Москвы заработал мобильный интернет
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Мобильный интернет в центре Москвы заработал без ограничений.
Жители и гости столицы вновь могут подключиться к Сети у станций метро "Парк культуры", "Октябрьская", "Арбатская", "Курская", "Площадь революции", "Киевская" и других местах.
С 7 марта мобильный интернет в центральных районах города работал в ограниченном режиме. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, это связано с вопросами безопасности.
В то же время москвичи могли пользоваться сайтами из "белого списка", куда входят более 120 различных сервисов. Среди них соцсети, интернет-магазины, порталы госорганов, банки, СМИ, операторы связи, ресурсы для бронирования путешествий и покупок авиабилетов и другие.