В центре Москвы заработал мобильный интернет
11:33 24.03.2026 (обновлено: 12:08 24.03.2026)
В центре Москвы заработал мобильный интернет
В центре Москвы заработал мобильный интернет

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Мобильный интернет в центре Москвы заработал без ограничений.
Жители и гости столицы вновь могут подключиться к Сети у станций метро "Парк культуры", "Октябрьская", "Арбатская", "Курская", "Площадь революции", "Киевская" и других местах.
Сервисы кикшеринга рассказали, как будут работать без интернета в Москве
17 марта, 01:25
С 7 марта мобильный интернет в центральных районах города работал в ограниченном режиме. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это связано с вопросами безопасности.
В то же время москвичи могли пользоваться сайтами из "белого списка", куда входят более 120 различных сервисов. Среди них соцсети, интернет-магазины, порталы госорганов, банки, СМИ, операторы связи, ресурсы для бронирования путешествий и покупок авиабилетов и другие.
Москвичи стали массово скупать пейджеры, рации и бумажные карты
12 марта, 16:33
 
