Глава ВФЛА рассказал о позитивных сигналах в вопросе возвращения россиян

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков заявил, что в ходе взаимодействия организации с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) появились позитивные сигналы, касающиеся возвращения россиян к международным соревнованиям.
Во вторник ВФЛА сообщила, что World Athletics завершила трехлетний мониторинг деятельности организации, который вводился в рамках санкций за допинговые нарушения в российской легкой атлетике.
"Постоянный и тесный диалог с World Athletics - один из стратегических фокусов команды ВФЛА. Безукоризненное следование всем договоренностям наглядно демонстрирует нашу открытость и готовность к конструктивному сотрудничеству. Успешное завершение мониторинга отражает фундаментальные изменения в легкой атлетике и соответствие нашего вида спорта лучшим международным практикам. Мы продолжаем взаимодействовать с World Athletics по вопросу возвращения российских атлетов на мировую арену, есть позитивные сигналы. Мы исследуем все варианты развития событий и продолжаем разговор с Себастьяном Коу по вопросу полного восстановления российских спортсменов", - приводит слова Фрадкова Telegram-канал ВФЛА.
Отмечается, что ВФЛА также будет сотрудничать с независимым органом по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU), россияне будут находиться в международном пуле тестирования, чтобы иметь возможность участвовать в международных турнирах сразу после допуска. ВФЛА подчеркивает, что в течение трех лет последовательно выполняла взятые на себя обязательства по внедрению рекомендованных международных стандартов работы, усилению антидопинговых мер, обеспечению прозрачности управленческих процессов и выстраиванию сотрудничества с международными экспертами.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за санкций в отношении ВФЛА.