На ФИФА подали жалобу из-за злоупотребления монополией на билеты на ЧМ

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Европейская группа защиты прав потребителей Euroconsumers вместе с ассоциацией болельщиков Football Supporters Europe подали жалобу на Международную федерацию футбола (ФИФА) в Еврокомиссию из-за возможного злоупотребления монополией на продажу билетов на матчи чемпионата мира 2026 года, сообщает Politico.
По данным источника, в жалобе сообщается о нарушении статьи 102 Договора о функционировании Европейского союза, которая запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке.
"ФИФА обладает монополией на продажу билетов на чемпионат мира по футболу. Она использует эту власть, чтобы устанавливать цены, которых не существовало бы на конкурентном рынке, скрывая при этом информацию от покупателей и манипулируя ими, заставляя принимать поспешные решения", - заявила представитель Euroconsumers Романе Армангау.
Ранее еврокомиссар по спорту Гленн Микаллеф предупредил о рисках для безопасности посетителей чемпионата мира на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Мировое первенство впервые состоится с участием 48 национальных команд, турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран - США, Канады и Мексики.