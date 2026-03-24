На ФИФА подали жалобу из-за злоупотребления монополией на билеты на ЧМ

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Европейская группа защиты прав потребителей Euroconsumers вместе с ассоциацией болельщиков Football Supporters Europe подали жалобу на Международную федерацию футбола (ФИФА) в Еврокомиссию из-за возможного злоупотребления монополией на продажу билетов на матчи чемпионата мира 2026 года, сообщает Politico.