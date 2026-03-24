"Феррари" попросила FIA разобраться с антикрылом "Мерседес" - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
16:17 24.03.2026 (обновлено: 18:27 24.03.2026)
"Феррари" попросила FIA разобраться с антикрылом "Мерседес"
"Феррари" попросила FIA разобраться с антикрылом "Мерседес"
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Команда "Феррари" запросила разъяснения у Международной автомобильной федерации (FIA) относительно переднего антикрыла "Мерседес" после второго этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Китая в Шанхае, сообщает Autoracer.
Ранее 15 марта итальянец Кими Антонелли из команды "Мерседес" стал победителем Гран-при Китая. Вторым финишировал его партнер по команде британец Джордж Расселл, третьим - пилот "Феррари" британец Льюис Хэмилтон. По данным источника, анализ видео показал аномальное поведение переднего антикрыла у болидов "Мерседес" при переходе из режима прямой к торможению. Вместо резкого непрерывного движения закрылки антикрыла закрываются в два этапа. Отмечается, что это может являться нарушением технического регламента, согласно которому подобные движения не могут занимать более 400 миллисекунд.
Как сообщает Autoracer, делегаты FIA проведут углубленную проверку системы антикрыла "Мерседес". Следующий этап Гран-при пройдет 27-29 марта в Японии на автодроме в Судзуке.
Руководитель команды "Формулы-1" "Ауди" ушел в отставку
20 марта, 18:46
 
