https://ria.ru/20260324/erdogan-2082714415.html
2026-03-24T20:10:00+03:00
Эрдоган назвал конфликт вокруг Ирана войной Нетаньяху
Эрдоган призвал незамедлительно начать переговоры между США и Ираном
АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал незамедлительно начать переговоры между США и Ираном, назвав нынешний конфликт на Ближнем Востоке войной Израиля и его премьера Биньямина Нетаньяху.
"Это война Израиля И Нетаньяху
, но расплачивается за нее весь мир", — заявил он в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
По словам Эрдогана
, происходящее отражает не только региональный кризис, но и глобальные последствия, затрагивающие миллиарды людей. Он подчеркнул, что конфликт, по его оценке, связан с политическими интересами руководства Израиля.
Турецкий лидер также призвал международное сообщество проявить инициативу и способствовать немедленному прекращению боевых действий. Он отметил необходимость открытия диалога и запуска переговорного процесса, направленного на достижение конкретных результатов.
Эрдоган добавил, что страны, заинтересованные в глобальной стабильности, должны воздерживаться от шагов, способных усугубить ситуацию, и сосредоточиться на дипломатических механизмах урегулирования.