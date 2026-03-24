Эрдоган назвал конфликт вокруг Ирана войной Нетаньяху

АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал незамедлительно начать переговоры между США и Ираном, назвав нынешний конфликт на Ближнем Востоке войной Израиля и его премьера Биньямина Нетаньяху.

"Это война Израиля И Нетаньяху , но расплачивается за нее весь мир", — заявил он в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.

По словам Эрдогана , происходящее отражает не только региональный кризис, но и глобальные последствия, затрагивающие миллиарды людей. Он подчеркнул, что конфликт, по его оценке, связан с политическими интересами руководства Израиля.

Турецкий лидер также призвал международное сообщество проявить инициативу и способствовать немедленному прекращению боевых действий. Он отметил необходимость открытия диалога и запуска переговорного процесса, направленного на достижение конкретных результатов.