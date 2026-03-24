Российский "Рассвет" на ступень выше Starlink, считает эксперт

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российская спутниковая группировка "Рассвет" не является копией Starlink, а представляет собой следующий этап эволюции данной технологии, которая работает на более высоких орбитах и принципиально иной связи, заявил научный эксперт Алексей Анпилогов.

Ранее российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" сообщила РИА Новости, что вывела на орбиту спутники низкоорбитальной группировки "Рассвет".

« "Запуск первых 16 спутников связи "Рассвет" – это не просто очередной этап развития низкоорбитальных систем, а качественно новый шаг, который учитывает опыт предшественников. Важно понимать: это не копия Starlink, а, по сути, следующий этап эволюции данной технологии", – сказал газете ВЗГЛЯД Анпилогов.

Эксперт напомнил, что "Рассвет" изначально проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже заняты иностранными группировками. Перед разработчиками, по его словам, стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории с минимальным количеством аппаратов.