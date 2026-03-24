Рейтинг@Mail.ru
В Союзе дачников рассказали, что нужно успеть сделать на участке в марте - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/dacha-2082646522.html
В Союзе дачников рассказали, что нужно успеть сделать на участке в марте
В Союзе дачников рассказали, что нужно успеть сделать на участке в марте - РИА Новости, 24.03.2026
В Союзе дачников рассказали, что нужно успеть сделать на участке в марте
Владельцам дач необходимо заточить садовый инвентарь, провести ревизию техники, а также убрать прошлогодний мусор с участка до конца марта, заявил депутат... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T14:57:00+03:00
2026-03-24T14:57:00+03:00
общество
никита чаплин
дача
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791295977_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_0033813adc505d2f9b835a3c7d3ce7be.jpg
https://ria.ru/20260319/dacha-2081584889.html
https://ria.ru/20260312/ekspert-2080115624.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791295977_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_b189917c9cab8428f125e3c7789da9eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, никита чаплин, дача
Общество, Никита Чаплин, дача
В Союзе дачников рассказали, что нужно успеть сделать на участке в марте

Чаплин: дачникам нужно убрать мусор и заточить инвентарь до конца марта

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкЖенщина на даче
Женщина на даче - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Женщина на даче. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Владельцам дач необходимо заточить садовый инвентарь, провести ревизию техники, а также убрать прошлогодний мусор с участка до конца марта, заявил депутат Госдумы, председатель Союза дачников подмосковья Никита Чаплин.
"Что нужно сделать дачникам до конца марта? Первым делом необходимо провести ревизию садового инвентаря и техники. Проверьте состояние лопат, грабель, секаторов и другого инструмента. Заточите лезвия, смажьте движущиеся части. Исправный инструмент - залог эффективной и приятной работы в саду. Уберите прошлогоднюю листву, сухие ветки и другой мусор", - сказал Чаплин порталу NEWS.ru.
Депутат порекомендовал очистить дорожки и площадки. По его словам, это не только придаст участку ухоженный вид, но и поможет предотвратить распространение болезней и вредителей. Также можно начать перекапывать грядки, вносить удобрения и компост, чтобы улучшить структуру почвы и насытить ее необходимыми питательными веществами.
По словам Чаплина, важно выбирать качественные семена, использовать подходящий грунт и обеспечить рассаде достаточно света и тепла. Помимо всего прочего, обработать деревья и кустарники от зимующих вредителей и болезней.
ОбществоНикита Чаплиндача
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала