15:21 24.03.2026 (обновлено: 15:43 24.03.2026)
Масалитин раскритиковал судейство в РПЛ
© Фото : Пресс-служба ФК "Салют"Валерий Масалитин
Валерий Масалитин - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Салют"
Валерий Масалитин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с РИА Новости раскритиковал судейство в чемпионате России, отдельно выделив некачественную работу арбитров с системой VAR.
"Зенит" 18 марта обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0 в матче первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России. Победный мяч забил Джон Дуран с пенальти на восьмой компенсированной к первому тайму минуте. В понедельник руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич назвал назначение пенальти ошибочным, охарактеризовав это решение словом "ужас".
«
"В фильме "ДМБ" есть такой диалог: "Ты суслика видишь?" — "Нет". — "И я не вижу. А он есть". Вот так и здесь: все видят, что пенальти не было, а он есть. Наверное, там кроты водятся — он, может, об крота споткнулся. Других объяснений просто нет. Такие пенальти, такие разборки наш футбол не красят. Причем это не только по "Зениту" — и "Краснодару", и другим командам, которые находятся наверху, часто дают непонятные пенальти. Это бич нашего футбола. Как и VAR", - сказал Масалитин.
«
"С каждым годом почему-то становится хуже. VAR вводили как помощь судье, но принимаются непонятные решения: то наступ после борьбы, то ногу задел, то рукой махнул — и сразу пенальти. Но такие пенальти не нужно ставить. Во-первых, они сбивают игровой ритм: футболисты стоят и ждут решения, иногда по 5–7 минут. Мышцы остывают, теряется тонус. Это ломает игру. Эти "левые" пенальти ни к чему хорошему не приводят", - отметил Масалитин.
