Литовскому бойцу ММА включили гимн СССР перед важным поединком - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
14:34 24.03.2026 (обновлено: 16:03 24.03.2026)
Литовскому бойцу ММА включили гимн СССР перед важным поединком
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Литовскому спортсмену смешанных единоборств Ноюсу Ягелавичюсу включили гимн СССР, когда он выходил на бой в рамках одного из турниров у себя на родине, организаторы обвинили в случившемся диджея, который, по их мнению, перепутал треки, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
"Гимн СССР включили на турнире в Литве, когда выходил литовский спортсмен. Организаторы назвали это ошибкой диджея. В свою очередь диджей заявил, что флешку с музыкой для выхода, на которой был фрагмент гимна, ему передал сам спортсмен Ноюс Ягелавичюс. В клубе, который представляет боец, утверждают, что отправили "нормальный трек", - говорится в сообщении.
Оригинальная песня, под которую 18-летний Ягелавичюс должен был зайти в октагон, была Burning Heart группы Survivor, следует из видеофрагмента, опубликованного Sputnik.
Российскому бойцу ММА грозит пять лет тюрьмы в Таиланде, пишут СМИ
