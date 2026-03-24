"Балтика" постарается бросить вызов "Зениту" и лидерам РПЛ, заявил Петров - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Футбол
14:15 24.03.2026 (обновлено: 16:25 24.03.2026)
"Балтика" постарается бросить вызов "Зениту" и лидерам РПЛ, заявил Петров
"Балтика" постарается бросить вызов "Зениту" и лидерам РПЛ, заявил Петров - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
"Балтика" постарается бросить вызов "Зениту" и лидерам РПЛ, заявил Петров
"Балтика" постарается бросить вызов в борьбе за чемпионство петербургскому "Зениту" и другим лидерам, заявил журналистам футболист калининградской команды... РИА Новости Спорт, 24.03.2026
футбол
спорт
россия
российский футбольный союз (рфс)
максим петров
балтика
краснодар
зенит
спорт, россия, российский футбольный союз (рфс), максим петров, балтика, краснодар, зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Российский футбольный союз (РФС), Максим Петров, Балтика, Краснодар, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Балтика" постарается бросить вызов "Зениту" и лидерам РПЛ, заявил Петров

Петров: постараемся бросить "Зениту" вызов в борьбе за чемпионство

ЧЕТУК (Адыгея), 24 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. "Балтика" постарается бросить вызов в борьбе за чемпионство петербургскому "Зениту" и другим лидерам, заявил журналистам футболист калининградской команды Максим Петров.
"Зенит" с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), "Балтика" (42) идет четвертой. Лидирует в чемпионате "Краснодар" (49).
"Рестарт у "Балтики" в первых играх чуть хуже, чем хотели, но сейчас набираем форму и силу. Мы просто хотим закончить как можно выше. Конечно, мы сможем конкурировать, все будет зависеть от нас. Мы будем стараться (бросить вызов "Зениту" и лидерам, чтобы замахнуться на чемпионство)", - сказал впервые попавший в состав сборной России Петров.
"Каждый футболист испытает одинаковые чувства - это очень приятно. Это главная команда страны, конечно это гордость и счастье. Когда приехал, больше общался с одноклубниками. (Главный тренер "Балтики" Андрей) Талалаев поздравил, конечно, сказал себя проявлять. Сказал, что я сам все знаю", - добавил он.
20 марта контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Талалаева на четыре матча Российской премьер-лиги (РПЛ) после спровоцированной драки в игре 21-го тура чемпионата против ЦСКА (1:0). Команде еще предстоит сыграть без главного тренера в матчах против махачкалинского "Динамо", "Нижнего Новгорода" и лидера таблицы "Краснодара".
"Мы все знаем и к игре готовы. Конечно, когда он на скамейке, может подсказать и добавить мотивации, но в целом мы знаем, как действовать", - заключил Петров.
ФутболСпортРоссияРоссийский футбольный союз (РФС)Максим ПетровБалтикаКраснодарЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
