"Балтика" постарается бросить вызов "Зениту" и лидерам РПЛ, заявил Петров
"Балтика" постарается бросить вызов в борьбе за чемпионство петербургскому "Зениту" и другим лидерам, заявил журналистам футболист калининградской команды... РИА Новости Спорт, 24.03.2026
2026-03-24T14:15:00+03:00
Петров: постараемся бросить "Зениту" вызов в борьбе за чемпионство
ЧЕТУК (Адыгея), 24 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. "Балтика" постарается бросить вызов в борьбе за чемпионство петербургскому "Зениту" и другим лидерам, заявил журналистам футболист калининградской команды Максим Петров.
"Зенит
" с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ
), "Балтика
" (42) идет четвертой. Лидирует в чемпионате "Краснодар
" (49).
"Рестарт у "Балтики" в первых играх чуть хуже, чем хотели, но сейчас набираем форму и силу. Мы просто хотим закончить как можно выше. Конечно, мы сможем конкурировать, все будет зависеть от нас. Мы будем стараться (бросить вызов "Зениту" и лидерам, чтобы замахнуться на чемпионство)", - сказал впервые попавший в состав сборной России Петров
"Каждый футболист испытает одинаковые чувства - это очень приятно. Это главная команда страны, конечно это гордость и счастье. Когда приехал, больше общался с одноклубниками. (Главный тренер "Балтики" Андрей) Талалаев поздравил, конечно, сказал себя проявлять. Сказал, что я сам все знаю", - добавил он.
20 марта контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС
) дисквалифицировал Талалаева на четыре матча Российской премьер-лиги (РПЛ) после спровоцированной драки в игре 21-го тура чемпионата против ЦСКА
(1:0). Команде еще предстоит сыграть без главного тренера в матчах против махачкалинского "Динамо
", "Нижнего Новгорода
" и лидера таблицы "Краснодара".
"Мы все знаем и к игре готовы. Конечно, когда он на скамейке, может подсказать и добавить мотивации, но в целом мы знаем, как действовать", - заключил Петров.