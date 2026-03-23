13:55 23.03.2026
Зидан согласился возглавить сборную Франции, пишут СМИ
Le Parisien: Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Чемпион мира по футболу Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама, сообщает Le Parisien.
В январе Дешам объявил, что покинет пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года.
По информации источника, Федерация футбола Франции (FFF) уже имеет устную договоренность с Зиданом. В воскресенье глава организации Филипп Диалло заявил для Le Figaro, что знает имя преемника Дешама на посту тренера национальной команды.
Под руководством Дешама французы стали чемпионами мира (2018), вице-чемпионами Европы (2016) и мира (2022), выиграли Лигу наций УЕФА в сезоне-2020/21 и дошли до полуфинала Евро-2024.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Дешам назвал Зидана единственным кандидатом на замену
14 февраля 2025, 10:30
Зидану 53 года. Француз дважды возглавлял "Реал" (2016-2018, 2019-2021), выиграв три Лиги чемпионов, а также по два раза победил в чемпионате и Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
 
