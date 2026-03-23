https://ria.ru/20260323/zidan-2082389605.html
Зидан согласился возглавить сборную Франции, пишут СМИ
2026-03-23T13:55:00+03:00
Le Parisien: Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Чемпион мира по футболу Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама, сообщает Le Parisien.
В январе Дешам объявил, что покинет пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года.
По информации источника, Федерация футбола Франции (FFF) уже имеет устную договоренность с Зиданом. В воскресенье глава организации Филипп Диалло заявил для Le Figaro, что знает имя преемника Дешама на посту тренера национальной команды.
Под руководством Дешама французы стали чемпионами мира (2018), вице-чемпионами Европы (2016) и мира (2022), выиграли Лигу наций УЕФА в сезоне-2020/21 и дошли до полуфинала Евро-2024.
Зидану 53 года. Француз дважды возглавлял "Реал" (2016-2018, 2019-2021), выиграв три Лиги чемпионов, а также по два раза победил в чемпионате и Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.