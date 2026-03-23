Коростелев занял 15‑е место в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев стал 15‑м в мужском общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26, его соотечественница Дарья Непряева заняла 22-е место в женском зачете.
В воскресенье завершился заключительный, 12-й этап Кубка мира по лыжным гонкам в американском Лейк‑Плэсиде. Победу в мужском масс-старте свободным стилем одержал Йоханнес Клебо, в женском - шведка Йонна Сундлинг. Российские лыжники пропустили этап в США.
Коростелев расположился на 15-м месте в зачете, набрав 800 баллов. Первым досрочно стал Клебо (2301 очко), второе место занял его соотечественник Харальд Амундсен (1848), третье - итальянец Федерико Пеллегрино (1443).
Непряева заняла 22-е место в общем женском зачете с 761 баллом. Первой стала американка Джессика Диггинс (2303), которая в ноябре анонсировала завершение карьеры по окончании сезона, второй - шведка Моа Илар (1922), третьей - ее соотечественница Майя Дальквист (1623).
Российские лыжники выступили на этапах Кубка мира впервые после отстранения в 2022 году. В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.