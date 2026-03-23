16:04 23.03.2026 (обновлено: 16:15 23.03.2026)
В Ульяновске водолазов могут привлечь к поискам пропавших подростков
Водолазов могут привлечь к поискам двух пропавших подростков, которые переходили Волгу в Ульяновске, сообщило ГУМЧС России по Ульяновской области в своем канале
В Ульяновске водолазов могут привлечь к поискам пропавших на Волге подростков

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВодолаз
Водолаз. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Водолазов могут привлечь к поискам двух пропавших подростков, которые переходили Волгу в Ульяновске, сообщило ГУМЧС России по Ульяновской области в своем канале в Max.
Ранее мэрия Ульяновска сообщала, что спасатели ищут двух подростков, которые пошли по замерзшей Волге со стороны Нижней трассы в направлении Ленинского района города и пропали. Сообщение об исчезновении поступило в ночь на понедельник. Акваторию реки обследуют на катерах на воздушной подушке, а также с квадрокоптера. По факту пропажи подростков СК расследует уголовное дело об убийстве.
В Приангарье ищут пропавшего подростка
Вчера, 08:48
«
"Глубина (реки - ред.) варьируется от 20 до 30 метров, рассматривается возможность привлечения тяжелых водолазов. Инспекторы ГИМС (государственной инспекции по маломерным судам - ред.) на судне на воздушной подушке обследовали возможное местонахождение детей", - говорится в сообщении регионального главка МЧС России.
По данным ведомства, участок на Волге, откуда был запеленгован последний сигнал от подростков, сейчас обследуется следственными органами и спасателями. "По словам специалистов, сплоченного льда в этом месте нет, он неоднороден, наблюдается шуга (рыхлый лед - ред.)", - добавляет управление.
В МЧС отметили, что помимо поисковых работ на льду ведутся береговые поиски. Работают сотрудники полиции, спасатели, волонтеры.
В Ульяновске рассказали о пропавших на замерзшей Волге подростках
Вчера, 15:11
 
