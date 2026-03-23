В Ульяновске водолазов могут привлечь к поискам пропавших подростков

"Глубина (реки - ред.) варьируется от 20 до 30 метров, рассматривается возможность привлечения тяжелых водолазов. Инспекторы ГИМС (государственной инспекции по маломерным судам - ред.) на судне на воздушной подушке обследовали возможное местонахождение детей", - говорится в сообщении регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, участок на Волге, откуда был запеленгован последний сигнал от подростков, сейчас обследуется следственными органами и спасателями. "По словам специалистов, сплоченного льда в этом месте нет, он неоднороден, наблюдается шуга (рыхлый лед - ред.)", - добавляет управление.