В Антарктиде построят станцию для молодых исследователей

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мар - РИА Новости. Российские учёные в январе 2027 года смогут начать исследования на антарктическом острове Смоленск, станция для них будет построена по задумке путешественника Федора Конюхова, сообщил он журналистам.

Конюхов вернулся из Антарктиды , где провел 111 дней на одиночной сезонной станции, изучая влияние микропластика на континент. Встреча путешественника с журналистами и россиянами, проживающими в Аргентине , прошла в посольстве РФ

"Мы хотим сделать полярную станцию, чтобы молодые исследователи - геологи, антропологи, биологи - могли там работать", - сказал Конюхов.

Руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов пояснил, что это будет частно-государственный проект. На острове Смоленск (Ливингстон, архипелаг Южные Шетландские острова) будет установлены два автономных жилых модуля с электричеством, солнечными батареями, с кухней. Это будут мужской и женский блоки.

"Модули подвезут в декабре 2026 года. Учёные могут заехать в январе 2027", - сказал Оскар.

Федор Конюхов, проживший на острове почти 4 месяца, подобрал удобное и защищённое от сильных ветров место для будущей станции. Там учёные смогут изучать богатую флору и фауну Антарктического полуострова.