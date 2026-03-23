В Антарктиде построят станцию для молодых исследователей
Российские учёные в январе 2027 года смогут начать исследования на антарктическом острове Смоленск, станция для них будет построена по задумке путешественника... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T08:19:00+03:00
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мар - РИА Новости. Российские учёные в январе 2027 года смогут начать исследования на антарктическом острове Смоленск, станция для них будет построена по задумке путешественника Федора Конюхова, сообщил он журналистам.
Конюхов
вернулся из Антарктиды
, где провел 111 дней на одиночной сезонной станции, изучая влияние микропластика на континент. Встреча путешественника с журналистами и россиянами, проживающими в Аргентине
, прошла в посольстве РФ
.
"Мы хотим сделать полярную станцию, чтобы молодые исследователи - геологи, антропологи, биологи - могли там работать", - сказал Конюхов.
Руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов пояснил, что это будет частно-государственный проект. На острове Смоленск
(Ливингстон, архипелаг Южные Шетландские острова) будет установлены два автономных жилых модуля с электричеством, солнечными батареями, с кухней. Это будут мужской и женский блоки.
"Модули подвезут в декабре 2026 года. Учёные могут заехать в январе 2027", - сказал Оскар.
Федор Конюхов, проживший на острове почти 4 месяца, подобрал удобное и защищённое от сильных ветров место для будущей станции. Там учёные смогут изучать богатую флору и фауну Антарктического полуострова.
Предполагается, что учёные будут находиться на Смоленске 2-3 недели, а затем уезжать на базу Беллинсгаузен. На их место будут приезжать другие специалисты.