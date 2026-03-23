08:19 23.03.2026
В Антарктиде построят станцию для молодых исследователей
В Антарктиде построят станцию для молодых исследователей по задумке Конюхова

© РИА Новости / Никита Назаров | Перейти в медиабанкДрейфующий айсберг в Антарктиде
Дрейфующий айсберг в Антарктиде. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мар - РИА Новости. Российские учёные в январе 2027 года смогут начать исследования на антарктическом острове Смоленск, станция для них будет построена по задумке путешественника Федора Конюхова, сообщил он журналистам.
Конюхов вернулся из Антарктиды, где провел 111 дней на одиночной сезонной станции, изучая влияние микропластика на континент. Встреча путешественника с журналистами и россиянами, проживающими в Аргентине, прошла в посольстве РФ.
"Мы хотим сделать полярную станцию, чтобы молодые исследователи - геологи, антропологи, биологи - могли там работать", - сказал Конюхов.
Руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов пояснил, что это будет частно-государственный проект. На острове Смоленск (Ливингстон, архипелаг Южные Шетландские острова) будет установлены два автономных жилых модуля с электричеством, солнечными батареями, с кухней. Это будут мужской и женский блоки.
"Модули подвезут в декабре 2026 года. Учёные могут заехать в январе 2027", - сказал Оскар.
Федор Конюхов, проживший на острове почти 4 месяца, подобрал удобное и защищённое от сильных ветров место для будущей станции. Там учёные смогут изучать богатую флору и фауну Антарктического полуострова.
Предполагается, что учёные будут находиться на Смоленске 2-3 недели, а затем уезжать на базу Беллинсгаузен. На их место будут приезжать другие специалисты.
