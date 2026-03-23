Турпоток между Россией и Индией в 2025 году вырос на 15 процентов
Турпоток между Россией и Индией в 2025 году вырос на 15 процентов - РИА Новости, 23.03.2026
Турпоток между Россией и Индией в 2025 году вырос на 15 процентов
Туристический поток между Россией и Индией по итогам 2025 года увеличился по сравнению с предыдущим годом на 15%, до 143 тысяч поездок, сообщило торговое... РИА Новости, 23.03.2026
индия, россия, москва, туризм
Индия, Россия, Москва, Туризм
Турпоток между Россией и Индией в 2025 году вырос на 15 процентов
Торгпредство РФ: турпоток между Россией и Индией в 2025 году вырос на 15%
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мар – РИА Новости. Туристический поток между Россией и Индией по итогам 2025 года увеличился по сравнению с предыдущим годом на 15%, до 143 тысяч поездок, сообщило торговое представительство России в Индии.
"По итогам 2025 года совокупный туристический поток между двумя странами достиг 143 тысяч поездок, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом. При этом въездной поток из Индии
в Россию
составил 57,6 тысяч поездок, а число российских туристов, посетивших Индию, достигло 85,6 тысяч", - сообщило
торгпредство.
Как отметил торговый представитель России в Индии Андрей Соболев, отмечается устойчивый рост интереса индийских туристов не только к традиционным направлениям – Москве
и Санкт-Петербургу
, но и к другим регионам России, включая Сибирь, Дальний Восток
, Мурманскую область
, Карелию
и города Золотого кольца. В свою очередь, российские туристы продолжают активно открывать для себя Индию — помимо популярного Гоа
, растёт спрос на маршруты "Золотого треугольника" (Дели–Агра–Джайпур) и оздоровительные туры в Кералу
.
"Туризм является одним из наиболее динамично развивающихся направлений российско-индийского сотрудничества. Мы наблюдаем устойчивый рост взаимного интереса граждан наших стран, и наша задача - создать максимально комфортные условия для дальнейшего увеличения туристических потоков и расширения географии поездок", - сказал он.
Соболев также отметил значительный потенциал для увеличения туристического потока из Индии в Россию, особенно в сегменте индивидуального и премиального туризма, а также в сфере деловых поездок.