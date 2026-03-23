Турпоток между Россией и Индией в 2025 году вырос на 15 процентов

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мар – РИА Новости. Туристический поток между Россией и Индией по итогам 2025 года увеличился по сравнению с предыдущим годом на 15%, до 143 тысяч поездок, сообщило торговое представительство России в Индии.

"По итогам 2025 года совокупный туристический поток между двумя странами достиг 143 тысяч поездок, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом. При этом въездной поток из Индии Россию составил 57,6 тысяч поездок, а число российских туристов, посетивших Индию, достигло 85,6 тысяч", - сообщило торгпредство.

"Туризм является одним из наиболее динамично развивающихся направлений российско-индийского сотрудничества. Мы наблюдаем устойчивый рост взаимного интереса граждан наших стран, и наша задача - создать максимально комфортные условия для дальнейшего увеличения туристических потоков и расширения географии поездок", - сказал он.