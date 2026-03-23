Трамп вынужден искать выход из непростой ситуации с Ираном, считает Пушков

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вынужден искать выход из непростой ситуации с Ираном, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Иран опроверг сам факт переговоров с США. Тем не менее, сам факт публикации такого, мягко говоря, лукавого поста Трампом, говорит о том, что он вынужден ищет выход из очень непростой для него ситуации", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор также отметил, что высказывания Трампа об удачных переговорах с Ираном являются даже для него удивительным поворотом, который может быть вызван тем, что "его война против Ирана оказалась совсем не такой "потрясающей", как он рассказывал".
"Ведь сменой режима в случае "очень хороших переговоров" и не пахнет. И отказом Ирана от своего потенциала баллистических ракет - важнейшего требования США накануне войны - тоже не пахнет. Вообще "ничем не пахнет", из того, что замышлялось США и Израилем. Или же все проще, и это заявление нужно было Трампу лишь для того, чтобы временно сбить цены на нефть?" - констатировал политик.
Советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули заявил ранее в понедельник, что Тегеран не намерен возвращаться к прежнему формату переговоров с Вашингтоном. Он добавил, что сообщения о якобы идущих переговорах между США и Ираном не соответствуют действительности, отметив, что "Вашингтон использует метод лжи, когда терпит поражение в ходе нападения".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.