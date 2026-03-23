ЕС боится, что Трамп полностью отвернется от Украины, считает Пушков

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Евросоюз боится, что президент США Дональд Трамп может полностью отвернуться от поддержки Украины, оставив ее ЕС, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Причина некоторого сдвига в позициях европейцев - опасение, что в отместку за их тихую оппозицию войне в Иране Трамп станет в еще меньшей степени поддерживать Украину. (Владимир) Зеленский сейчас - клиент прежде всего Евросоюза, а не США, и евролидеры опасаются, что погруженный в войну с Ираном Трамп может полностью отвернуться от него", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор также подчеркнул, что союзники США не намерены вступать в войну Трампа в Персидском заливе, но обозначают интерес к разблокировке Ормузского пролива.
"Причин несколько. Первая: именно по Европе бьет прежде всего перекрытие этой важнейшей нефтегазовой артерии. Причина вторая: зная, насколько эта война важна для Трампа и насколько он недоволен позицией союзников, европейцы не хотят полностью выводить его из себя", - считает политик.
Парламентарий отметил, что Иран пытаются представить угрозой для Запада, провернув пропагандистскую операцию, но это не получается. "Европейцы не верят, большинство американцев не верит, за пределами Запада никто в это не верит вообще. Глобальная ложь имеет свои пределы", - констатировал Пушков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.