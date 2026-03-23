ЕС боится, что Трамп полностью отвернется от Украины, считает Пушков

«

"Причина некоторого сдвига в позициях европейцев - опасение, что в отместку за их тихую оппозицию войне в Иране Трамп станет в еще меньшей степени поддерживать Украину. (Владимир) Зеленский сейчас - клиент прежде всего Евросоюза, а не США, и евролидеры опасаются, что погруженный в войну с Ираном Трамп может полностью отвернуться от него", - написал Пушков в своем Telegram-канале.