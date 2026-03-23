"Торпедо" обыграло "Северсталь" на старте первого раунда Кубка Гагарина

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" на выезде обыграло череповецкую "Северсталь" в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
16:55 • Адам Лишка
(Александр Скоренов, Владимир Грудинин)
08:24 • Владислав Фирстов
13:15 • Никита Шавин
(Антон Силаев)
03:19 • Егор Виноградов
(Михаил Науменков, Антон Силаев)
Встреча прошла в понедельник в Череповце и завершилась победой автозаводцев со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). У "Торпедо" по шайбе забросили Владислав Фирстов (29-я минута), Никита Шавин (34), Егор Виноградов (44) и Андрей Белевич (60). В составе хозяев отличился Адам Лишка (57).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу нижегородцев. Второй матч пройдет также в Череповце 25 марта. "Северсталь" и "Торпедо" впервые в истории встречаются в рамках Кубка Гагарина.
По итогам регулярного чемпионата "Северсталь" заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Торпедо" финишировало на шестой строчке.