Журова оценила назначение Свищева главой Ассоциации лыжных видов спорта
Ставший главой Ассоциации лыжных видов спорта России первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев является... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Журова: надеюсь, что Свищев сохранит глав хорошо работающих федераций
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Ставший главой Ассоциации лыжных видов спорта России первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев является мудрым человеком, и есть надежда, что он сохранит руководителей входящих в организацию и хорошо работающих федераций, включая Елену Вяльбе, на этих направлениях, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Свищев
в понедельник сменил Вяльбе
в данной должности. Вяльбе также является главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)
. Свищев - вице-президент Федерации фристайла России
и глава Федерации керлинга России. Вяльбе возглавляла ассоциацию с 2020 года, на этом посту она сменила Андрея Бокарева
.
"Я знаю Дмитрия давно и думаю, что у него все получится на новом посту. Потому что когда он за что-то берется, то обычно делает это очень хорошо. Он взвешенный и мудрый человек, и надеюсь, что он сохранит на своих постах тех президентов федераций, которые хорошо работали, включая Елену Вяльбе, на их направлениях. И в своей работе он будет опираться на них, а это очень важно", - сказала Журова
.
"У Дмитрия собрана хорошая команда, которая умеет качественно организовывать различные мероприятия. И он порой брался за очень сложные проекты, которые никто никогда не делал. Необычные проекты, которые казались фантастическими, а он их реализовывал. И он мудрый человек, Дмитрий умеет общаться с людьми и выстраивать с ними отношения. Я не видела, чтобы он с кем-то поругался. А в спорте тяжело быть милым для всех, подводных камней бывает много", - подчеркнула собеседница агентства.
В состав Ассоциации лыжных видов спорта России входят ФЛГР, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев
заявил о возможном объединении федераций по зимним видам спорта после Олимпийских игр в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
.