Журова оценила назначение Свищева главой Ассоциации лыжных видов спорта

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Ставший главой Ассоциации лыжных видов спорта России первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев является мудрым человеком, и есть надежда, что он сохранит руководителей входящих в организацию и хорошо работающих федераций, включая Елену Вяльбе, на этих направлениях, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.

"У Дмитрия собрана хорошая команда, которая умеет качественно организовывать различные мероприятия. И он порой брался за очень сложные проекты, которые никто никогда не делал. Необычные проекты, которые казались фантастическими, а он их реализовывал. И он мудрый человек, Дмитрий умеет общаться с людьми и выстраивать с ними отношения. Я не видела, чтобы он с кем-то поругался. А в спорте тяжело быть милым для всех, подводных камней бывает много", - подчеркнула собеседница агентства.