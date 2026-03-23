Свищева выдвинули на пост главы новой Объединенной федерации лыжных видов

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев единогласно выдвинут на пост президента будущей Объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
В понедельник Свищев сменил Елену Вяльбе на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта России. В состав ассоциации лыжных видов спорта входят Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта. Ранее Дегтярев заявлял о возможном объединении федераций по зимним видам спорта после Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
"Важный шаг сегодня сделан на общем собрании членов Ассоциации лыжных видов спорта России - ассоциация получила нового руководителя, Дмитрия Свищева. Благодарю Елену Вяльбе за ее работу. Процесс возвращения России в мировой спорт будет продолжен, и позиция лыжных видов и сноуборда на международной арене должна оставаться проактивной. У Дмитрия Свищева большой опыт в управлении сложными процессами, он человек из бизнеса, много лет успешно работает в Государственной думе. С 2021 по 2023 год возглавлял комитет Госдумы по физической культуре и спорту, а сейчас занимает пост первого зампреда. Он давно поддерживает спорт в России, более 15 лет руководит Федерацией керлинга России. В декабре 2024 года по моему представлению избран в исполком Олимпийского комитета России", - говорится в заявлении в Telegram-канале Дегтярева.
"Учитывая богатый опыт, поддерживаю его кандидатуру и на должность руководителя Ассоциации, и главы объединенной федерации. Дмитрий Свищев единогласно выдвинут в президенты Объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, которая будет создана в ближайшее время на базе Федерации лыжных гонок России. Консолидация всех ресурсов, кадровое обновление, проактивная позиция на международной арене, развитие в регионах, укрепление спортивного резерва, массовость - будут в фокусе внимания нового руководства. Минспорт и ОКР поддержат", - заключил министр.