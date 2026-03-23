Свищева выдвинули на пост главы новой Объединенной федерации лыжных видов

«

"Важный шаг сегодня сделан на общем собрании членов Ассоциации лыжных видов спорта России - ассоциация получила нового руководителя, Дмитрия Свищева. Благодарю Елену Вяльбе за ее работу. Процесс возвращения России в мировой спорт будет продолжен, и позиция лыжных видов и сноуборда на международной арене должна оставаться проактивной. У Дмитрия Свищева большой опыт в управлении сложными процессами, он человек из бизнеса, много лет успешно работает в Государственной думе. С 2021 по 2023 год возглавлял комитет Госдумы по физической культуре и спорту, а сейчас занимает пост первого зампреда. Он давно поддерживает спорт в России, более 15 лет руководит Федерацией керлинга России. В декабре 2024 года по моему представлению избран в исполком Олимпийского комитета России", - говорится в заявлении в Telegram-канале Дегтярева.