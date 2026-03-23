Сушко ответил на вопрос о будущем Гусева в "Динамо"

"Понимание в отношении будущего Никиты Гусева есть. Никита всей душой и сердцем в "Динамо". Что касается Максима Комтуа, то он является ограниченно свободным агентом, его спортивные права остаются у "Динамо". Клуб никуда не торопится (в вопросе его продления)", - сказал Сушко.

"Было очень важно продлить контракты с Диланом Сикьюрой и Джорданом Уилом в плане формирования состава на следующий сезон. Было важно сохранить лидеров и системообразующих игроков. Мы довольны, что игроки горят желанием остаться в "Динамо" и что нам удалось с ними договориться. Что Сикьюра, что Уил своей игрой заслужили продление контрактов по ходу сезона", - добавил Сушко.