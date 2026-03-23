Сушко ответил на вопрос о будущем Гусева в "Динамо"
Сушко ответил на вопрос о будущем Гусева в "Динамо" - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Сушко ответил на вопрос о будущем Гусева в "Динамо"
Генеральный директор московского хоккейного клуба "Динамо" Сергей Сушко сообщил журналистам, что у команды имеется понимание относительно карьерного будущего... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
2026-03-23T12:58:00+03:00
2026-03-23T12:58:00+03:00
2026-03-23T12:58:00+03:00
https://ria.ru/20260323/sushko-2082373869.html
спорт, никита гусев, джордан уил, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Никита Гусев, Джордан Уил, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Сушко ответил на вопрос о будущем Гусева в "Динамо"
Сушко: понимание в отношении будущего Гусева есть, он душой и сердцем в "Динамо"
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор московского хоккейного клуба "Динамо" Сергей Сушко сообщил журналистам, что у команды имеется понимание относительно карьерного будущего нападающего Никиты Гусева.
Гусев
выступает за "Динамо" с 2023 года. Его контракт с "бело-голубыми" истекает по окончании сезона-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
.
"Понимание в отношении будущего Никиты Гусева есть. Никита всей душой и сердцем в "Динамо". Что касается Максима Комтуа, то он является ограниченно свободным агентом, его спортивные права остаются у "Динамо". Клуб никуда не торопится (в вопросе его продления)", - сказал Сушко.
Ранее "Динамо" объявило о продлении контрактов с канадскими форвардами Диланом Сикьюрой и Джорданом Уилом
. Оба соглашения носят односторонний характер и рассчитаны до 31 мая 2028 года.
"Было очень важно продлить контракты с Диланом Сикьюрой и Джорданом Уилом в плане формирования состава на следующий сезон. Было важно сохранить лидеров и системообразующих игроков. Мы довольны, что игроки горят желанием остаться в "Динамо" и что нам удалось с ними договориться. Что Сикьюра, что Уил своей игрой заслужили продление контрактов по ходу сезона", - добавил Сушко.