Сушко ответил на вопрос о будущем Гусева в "Динамо" - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
12:58 23.03.2026
Сушко ответил на вопрос о будущем Гусева в "Динамо"
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор московского хоккейного клуба "Динамо" Сергей Сушко сообщил журналистам, что у команды имеется понимание относительно карьерного будущего нападающего Никиты Гусева.
Гусев выступает за "Динамо" с 2023 года. Его контракт с "бело-голубыми" истекает по окончании сезона-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Понимание в отношении будущего Никиты Гусева есть. Никита всей душой и сердцем в "Динамо". Что касается Максима Комтуа, то он является ограниченно свободным агентом, его спортивные права остаются у "Динамо". Клуб никуда не торопится (в вопросе его продления)", - сказал Сушко.
Ранее "Динамо" объявило о продлении контрактов с канадскими форвардами Диланом Сикьюрой и Джорданом Уилом. Оба соглашения носят односторонний характер и рассчитаны до 31 мая 2028 года.
"Было очень важно продлить контракты с Диланом Сикьюрой и Джорданом Уилом в плане формирования состава на следующий сезон. Было важно сохранить лидеров и системообразующих игроков. Мы довольны, что игроки горят желанием остаться в "Динамо" и что нам удалось с ними договориться. Что Сикьюра, что Уил своей игрой заслужили продление контрактов по ходу сезона", - добавил Сушко.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Гендиректор "Динамо" высказался о возможном возвращении Овечкина
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Черундоло
    Д. Медведев
    647
    065
  • Теннис
    24.03 00:55
    М. Чилич
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
