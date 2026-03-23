Сушко рассказал, какая цель стоит перед "Динамо"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор московского "Динамо" Сергей Сушко в преддверии серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского "Динамо" заявил журналистам, что противостояние двух динамовских клубов может стать украшением старта розыгрыша Кубка Гагарина, а также отметил, что "бело-голубые" ставят перед собой цель завоевать трофей.

"Будет хорошая серия между двумя хорошими командами. Никто не выбирал соперника, все решалось на площадке. В обеих командах есть хорошие мастера, способные показать красивый хоккей, клубы обладают качественными вратарскими бригадами, первыми тройками и хорошими спецбригадами большинства. Хотелось бы, чтобы эта серия стала украшением первого раунда плей-офф", - сказал Сушко журналистам.