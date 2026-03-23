Мама футболиста Секача рассказала, как его могли обмануть мошенники - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
23:44 23.03.2026
Мама футболиста Секача рассказала, как его могли обмануть мошенники
Мама футболиста Секача рассказала, как его могли обмануть мошенники - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Мама футболиста Секача рассказала, как его могли обмануть мошенники
Телефонные мошенники могли обмануть футболиста Даниила Секача под предлогом доставки заказа из одного известного маркетплейса, рассказала РИА Новости его мама... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
2026-03-23T23:44:00+03:00
2026-03-23T23:44:00+03:00
футбол
москва
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081169246_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_52426b1885954c712aae2a2a4aff75f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
москва
Футбол, Москва
Мама футболиста Секача рассказала, как его могли обмануть мошенники

Мама Секача считает, что мошенники могли обмануть его под предлогом доставки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДаниил Секач в здании Тушинского суда
Даниил Секач в здании Тушинского суда - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Даниил Секач в здании Тушинского суда. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Телефонные мошенники могли обмануть футболиста Даниила Секача под предлогом доставки заказа из одного известного маркетплейса, рассказала РИА Новости его мама Татьяна.
В понедельник Тушинский районный суд арестовал игрока футбольного клуба "Урал-2" Даниила Секача по обвинению в убийстве 48-летней женщины на северо-западе Москвы. В деле также фигурируют девушка, которая привезла по указанию телефонных мошенников Секачу болгарку, и несовершеннолетний курьер, они тоже арестованы.
14 марта, 21:41
"Он мне в середине февраля примерно позвонил, спросил: "Мамуль, ты мне что-то заказывала?". Я сказала, что ничего не заказывала, и что, наверное, это мошенники. Мы с ним поговорили, а потом через два дня он снова спросил меня, не заказывала ли я ему что-то, и был каким-то взволнованным", - сказал женщина.
Она добавила, что пыталась узнать у сына, что случилось и кто ему звонит, однако он лишь убеждал ее, что у него все хорошо.
Как рассказывали в прокуратуре, по словам футболиста, ему позвонила неизвестная девушка, которая под предлогом поиска посылки узнала у него персональные данные, после чего ему пришло сообщение о взломе личного кабинета на портале "Госуслуги", а также номер телефона, по которому "необходимо" позвонить.
Надзорное ведомство сообщало, что неизвестные шантажировали молодого человека.
Экс-футболист Урала-2 Даниил Секач, обвиняемый в убийстве 48-летней предпринимательницы в Москве, в здании Тушинского суда - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
