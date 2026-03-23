Мама футболиста Секача рассказала, как его могли обмануть мошенники
Телефонные мошенники могли обмануть футболиста Даниила Секача под предлогом доставки заказа из одного известного маркетплейса, рассказала РИА Новости его мама...
Мама Секача считает, что мошенники могли обмануть его под предлогом доставки
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Телефонные мошенники могли обмануть футболиста Даниила Секача под предлогом доставки заказа из одного известного маркетплейса, рассказала РИА Новости его мама Татьяна.
В понедельник Тушинский районный суд арестовал игрока футбольного клуба "Урал-2
" Даниила Секача по обвинению в убийстве 48-летней женщины на северо-западе Москвы
. В деле также фигурируют девушка, которая привезла по указанию телефонных мошенников Секачу болгарку, и несовершеннолетний курьер, они тоже арестованы.
"Он мне в середине февраля примерно позвонил, спросил: "Мамуль, ты мне что-то заказывала?". Я сказала, что ничего не заказывала, и что, наверное, это мошенники. Мы с ним поговорили, а потом через два дня он снова спросил меня, не заказывала ли я ему что-то, и был каким-то взволнованным", - сказал женщина.
Она добавила, что пыталась узнать у сына, что случилось и кто ему звонит, однако он лишь убеждал ее, что у него все хорошо.
Как рассказывали в прокуратуре, по словам футболиста, ему позвонила неизвестная девушка, которая под предлогом поиска посылки узнала у него персональные данные, после чего ему пришло сообщение о взломе личного кабинета на портале "Госуслуги", а также номер телефона, по которому "необходимо" позвонить.
Надзорное ведомство сообщало, что неизвестные шантажировали молодого человека.