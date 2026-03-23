На Играх говорили о двойных стандартах в отношении России, заявил Рожков

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил РИА Новости, что представители многих стран во время Паралимпиады в Италии говорили ему о двойных стандартах в отношении России и США.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с флагом и гимном. Российская команда, за которую выступали шесть спортсменов, завоевала 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
Путин назвал героями российских паралимпийцев
"Как правило, федерации идут своим путем. Вы же помните 2016 год и Игры в Рио-де-Жанейро. Прошло уже 10 лет, но нет доказательств того, что наши паралимпийцы были в государственной допинговой программе. У олимпийцев другая ситуация: нас тогда не допустили, а олимпийцев допустили", - сказал Рожков, рассуждая о том, насколько позитивно на другие федерации может повлиять разрешение сборной России выступить на Паралимпиаде с флагом и гимном.
2 марта 2022 года исполком Международного паралимпийского комитета (IPC) на фоне событий на Украине допустил сборные России и Белоруссии до участия в пекинской Паралимпиаде в нейтральном статусе. Однако на следующий день руководящий орган IPC изменил свое решение на недопуск россиян и белорусов до Игр, объяснив это угрозой бойкота со стороны ряда сборных. Решение было принято за день до церемонии открытия соревнований в Пекине.
"Четыре года назад IPC нас не допустил из-за того, что Россия якобы нарушила олимпийское перемирие. Сейчас действуют США и Израиль, говорят нашими словами о том, что они не подписанты (резолюции ООН) и поэтому не могут отвечать. Тогда мы тоже говорили, что мы не подписанты и не можем отвечать. Потом мы выиграли суд в Дубае, арбитры указали IPC на то, что этот критерий не проходит. Двойные стандарты, и об этом на Паралимпиаде говорили многие страны, в том числе и те, кто не поддерживает Россию. Это общее мнение. Меня это (отсутствие международной реакции), к сожалению, не удивило", - отметил собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство, а организаторы спортивных мероприятий отменили или перенесли соревнования.