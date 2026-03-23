Силы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских дронов над шестью областями

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 9.00 до 13.00 мск в понедельник сбили 19 украинских беспилотников над Курской, Тульской, Рязанской, Белгородской, Ленинградской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.