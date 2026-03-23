Ким Чен Ына переизбрали на пост председателя государственных дел КНДР

Ким Чен Ын был объявлен верховным лидером КНДР, руководителем Трудовой партии Кореи и верховным главнокомандующим Корейской народной армии в 2011 году после смерти своего отца Ким Чен Ира.

В 2012 году он возглавил Государственный комитет обороны — высший руководящий орган страны на тот момент. В 2016 году был создан Государственный совет КНДР, председателем которого стал Ким Чен Ын. По-другому его должность называется "Председатель государственных дел КНДР".