Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 23.03.2026 (обновлено: 10:37 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/post-2082301212.html
Ким Чен Ына переизбрали на пост председателя государственных дел КНДР
Ким Чен Ына переизбрали на пост председателя государственных дел КНДР
2026-03-23T00:33:00+03:00
2026-03-23T10:37:00+03:00
в мире
кндр
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082343469_165:129:837:507_1920x0_80_0_0_f2dee3e4876ea85c0c3391fb2f30fb5b.jpg
https://ria.ru/20260320/kndr-2081849990.html
кндр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082343469_57:0:941:663_1920x0_80_0_0_632de45589972158aa8c92c0111cfcf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : ЦТАККим Чен Ын на первой сессии 15-го Верховного народного собрания КНДР
Ким Чен Ын на первой сессии 15-го Верховного народного собрания КНДР - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© Фото : ЦТАК
Ким Чен Ын на первой сессии 15-го Верховного народного собрания КНДР
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«
"Верховное Народное Собрание КНДР на I сессии, которая является первой деятельностью ВНС пятнадцатого созыва в выполнении государственной политики, переизбрало товарища Ким Чен Ына на пост Председателя Государственных дел КНДР", — говорится в сообщении.
Ким Чен Ын был объявлен верховным лидером КНДР, руководителем Трудовой партии Кореи и верховным главнокомандующим Корейской народной армии в 2011 году после смерти своего отца Ким Чен Ира.
В 2012 году он возглавил Государственный комитет обороны — высший руководящий орган страны на тот момент. В 2016 году был создан Государственный совет КНДР, председателем которого стал Ким Чен Ын. По-другому его должность называется "Председатель государственных дел КНДР".
В 2019 году Верховное народное собрание на первой сессии после парламентских выборов вновь избрало Ким Чен Ына главой Госсовета.
В миреКНДРКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала