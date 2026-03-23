Ким Чен Ына переизбрали на пост председателя государственных дел КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T00:33:00+03:00
2026-03-23T10:37:00+03:00
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Верховное Народное Собрание КНДР
на I сессии, которая является первой деятельностью ВНС пятнадцатого созыва в выполнении государственной политики, переизбрало товарища Ким Чен Ына
на пост Председателя Государственных дел КНДР", — говорится в сообщении.
Ким Чен Ын был объявлен верховным лидером КНДР, руководителем Трудовой партии Кореи и верховным главнокомандующим Корейской народной армии в 2011 году после смерти своего отца Ким Чен Ира.
В 2012 году он возглавил Государственный комитет обороны — высший руководящий орган страны на тот момент. В 2016 году был создан Государственный совет КНДР, председателем которого стал Ким Чен Ын. По-другому его должность называется "Председатель государственных дел КНДР".
В 2019 году Верховное народное собрание на первой сессии после парламентских выборов вновь избрало Ким Чен Ына главой Госсовета.