В польском аэропорту у олимпийской чемпионки в беге конфисковали кроссовки
В польском аэропорту у олимпийской чемпионки в беге конфисковали кроссовки - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
В польском аэропорту у олимпийской чемпионки в беге конфисковали кроссовки
Служба безопасности варшавского аэропорта отобрала кроссовки у британской олимпийской чемпионки в беге на 800 метров Кили Ходжкинсон, сообщает издание Onet.
2026-03-23T16:31:00+03:00
2026-03-23T16:31:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/104114/45/1041144516_819:781:3072:2048_1920x0_80_0_0_5fa6b6b2216c1e0ffb8e41c416c28081.jpg
https://ria.ru/20260206/rekordsmen--2072638211.html
https://ria.ru/20260129/klishina-2070916287.html
польша
париж
токио
в мире, польша, париж, токио, легкая атлетика
В мире, Польша, Париж, Токио, Легкая атлетика
В польском аэропорту у олимпийской чемпионки в беге конфисковали кроссовки
В варшавском аэропорту у олимпийской чемпионки в беге конфисковали кроссовки
ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости.
Служба безопасности варшавского аэропорта отобрала кроссовки у британской олимпийской чемпионки в беге на 800 метров Кили Ходжкинсон, сообщает издание Onet
.
Ходжкинсон прибыла в Польшу
для участия в Чемпионате мира
.
"Кили Ходжкинсон пережила кошмар по прибытии в Польшу. Служба безопасности аэропорта не проявила милосердия и конфисковала ее снаряжение", - говорится в сообщении.
По данным издания, легкоатлетка "была задержана службой безопасности аэропорта из-за ее тренировочного снаряжения - шипованных кроссовок".
Во время проверки сотрудники службы безопасности сочли металлические шипы в кроссовках - необходимые тренировок на беговой дорожке – "опасным оружием" и "угрозой общественной безопасности", говорится в сообщении.
Спортсменке был поставлен ультиматум. "Они сказали мне, что это оружие, и что они не могу их пропустить. С ними было невозможно поговорить. Мне пришлось выбросить их в мусор на месте, на глазах у всех", - цитирует Onet спортсменку.
Ходжкинсон выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже
в беге на 800 метров. На Играх в Токио
в 2020 году она завоевала серебро.