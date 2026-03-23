Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/polsha-2082427122.html
В польском аэропорту у олимпийской чемпионки в беге конфисковали кроссовки
в мире
польша
париж
токио
легкая атлетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/104114/45/1041144516_819:781:3072:2048_1920x0_80_0_0_5fa6b6b2216c1e0ffb8e41c416c28081.jpg
https://ria.ru/20260206/rekordsmen--2072638211.html
https://ria.ru/20260129/klishina-2070916287.html
польша
париж
токио
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/104114/45/1041144516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4293e2cd1afd388eb566370e8ac5326b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЛегкая атлетика
Легкая атлетика - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Легкая атлетика. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Служба безопасности варшавского аэропорта отобрала кроссовки у британской олимпийской чемпионки в беге на 800 метров Кили Ходжкинсон, сообщает издание Onet.
Ходжкинсон прибыла в Польшу для участия в Чемпионате мира.
"Кили Ходжкинсон пережила кошмар по прибытии в Польшу. Служба безопасности аэропорта не проявила милосердия и конфисковала ее снаряжение", - говорится в сообщении.
По данным издания, легкоатлетка "была задержана службой безопасности аэропорта из-за ее тренировочного снаряжения - шипованных кроссовок".
Во время проверки сотрудники службы безопасности сочли металлические шипы в кроссовках - необходимые тренировок на беговой дорожке – "опасным оружием" и "угрозой общественной безопасности", говорится в сообщении.
Спортсменке был поставлен ультиматум. "Они сказали мне, что это оружие, и что они не могу их пропустить. С ними было невозможно поговорить. Мне пришлось выбросить их в мусор на месте, на глазах у всех", - цитирует Onet спортсменку.
Ходжкинсон выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже в беге на 800 метров. На Играх в Токио в 2020 году она завоевала серебро.
В миреПольшаПарижТокиоЛегкая атлетика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Черундоло
    Д. Медведев
    647
    065
  • Теннис
    24.03 00:50
    М. Чилич
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала